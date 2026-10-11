سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: اعمال مدیریت ایرانی بر تنگه هرمز روز به روز مستحکم‌تر از قبل است و تا تحقق شرایط اعلامی ایران محال است تنگه هرمز باز شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی صبح امروز در جمع صدهاتن از معاونین و هادیان سیاسی نیروی انتظامی سراسر کشور که به صورت حضوری و وبیناری صورت گرفت، گفت: حداقل بیش از هفتاد درصد اخبار و تحلیل‌های تولیدی دشمن در زمان جنگ، غیرواقعی و دروغ است و در چهارچوب جنگ شناختی و یا روانی قرار میگیرد.

وی اظهار کرد: این مهم مانند ادعا‌های متناقض تروث سوشال ترامپ که جملگی گمراه کننده، آشفته و گیج کننده است؛ این ادعا‌ها معمولا درخدمت جنگ روانی دشمن برای جبران ناکامی روزافزون و محبوبیت رو به زوال ترامپ و حزبش در آستانه انتخابات قرار می‌گیرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه تصریح کرد: باعث تاسف است که هر فرد یا رسانه‌ای در داخل یا خارج از کشور همین ادعا‌های فیک را جدی فرض کرده و بخواهد آن را مبنای تحلیل یا تصمیم آتی قرار دهد.

قشقاوی همچنین تاکید کرد: اعمال مدیریت ایرانی بر تنگه هرمز روز به روز مستحکم‌تر از قبل است و تا تحقق شرایط اعلامی ایران محال است تنگه هرمز باز شود.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: موضوع بازنگری در دکترین هسته‌ای ایران هم در بین مردم و صاحبنظران و هم نزد مسئولان روز به روز قوت بیشتری می‌گیرد.