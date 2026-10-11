یک مدیر ارشد اجرایی در حوزه امنیت سایبری اهل کانادا، متهم به اخاذی و تهدید به افشای اطلاعات محرمانه در پرونده‌ای مرتبط با سرقت داده‌های کارکنان اف‌بی‌آی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، بر اساس اسناد دادگاه ایالت پنسیلوانیا، فردی به نام «ادوارد دوبروفسکی» که به عنوان متخصص مذاکره با مجرمان سایبری و پرداخت باج شناخته می‌شود، با اتهامات تهدید به نقض محرمانگی اطلاعات و ایجاد اختلال در تجارت دستگیر شده است.

دوبروفسکی مدیریت شرکت «سایبر استوارد» را بر عهده دارد؛ مؤسسه‌ای که ادعای تخصص در تعامل با عوامل تهدید و تسهیل تسویه با اخاذان سایبری را دارد.

این در حالی است که پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) هم‌زمان در تلاش است تا با گروه هکری سارق اطلاعات کارمندان خود مقابله کند.





