به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، ادامه فعالیت سامانه بارشی را بصورت بارش پراکنده باران اغلب در مناطق نیمه شمالی و ارتفاعات استان انتظار داریم. با خروج سامانه بارشی از فردا تا پایان هفته در اغلب ساعت‌ها جو نسبتاً پایدار، در ارتفاعات و مناطق سردسیر غبار صبحگاهی پیش بینی می‌گردد.

ضمن اینکه طی سه شنبه تا پایان هفته پدیده غالب افزایش موقت ابر خواهد بود.

از نظر دمایی امروز تا صبح فردا کاهش محسوس دما، از فردا تا پایان هفته افزایش نسبی دمای بیشینه را پیش بینی می‌کنیم.

طی شبانه روز گذشته ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۹ درجه سانتی گراد سردترین، جاجرم با بیشینه دمای ۳۰ درجه سانتی گراد گرمترین مناطق استان گزارش شدند، طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۱۲ و ۲۵ درجه سانتی گراد بود.

در بین مراکز شهرستان‌های استان، راز با کمینه دمای ۱۱ درجه سانتی گراد، جاجرم با بیشینه دمای ۳۰ درجه سانتی گراد سردترین و گرمترین مراکز گزارش شدند.