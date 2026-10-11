مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از صدور مجوز صادرات ۱۴۰ هزار و ۷۸۲ کیلوگرم زرشک تولیدی استان در ۶ ماه ابتدای امسال خبر داد و گفت: این محصول در قالب ۲۲ مجوز صادراتی به کشورهای عراق، امارات، روسیه، ترکیه، آلمان و استرالیا صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما خراسان جنوبی، مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: این مقدار زرشک صادراتی در قالب صدور ۲۲ مجوز صادراتی به خارج از کشور صادر شده است.

نصیرایی افزود: مقصد زرشک صادراتی استان در سال جاری تاکنون کشور‌های عراق، امارات، روسیه، ترکیه، آلمان و استرالیا بوده است.

او گفت: در سال گذشته نیز در مجموع مجوز صادرات ۳۴۹ هزار و ۱۶۶ کیلوگرم زرشک از سوی جهاد کشاورزی استان برای کشاورزان صادر شده است.



نصیرایی گفت: صادرات عمده محصولات کشاورزی از جمله زعفران، زرشک، عناب، گل رز و گل محمدی و ... از طریق گمرکات این استان انجام نمی گیرد و از فرودگاه و یا مرز زمینی سایر استان‌ها صادرات به خارج از کشور انجام می شود و این میزان صادرات زرشک صرفا مربوط به مجوز‌هایی است که از سوی جهاد کشاورزی استان برای کشاورزان صادر شده است.