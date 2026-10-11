به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، از کشف بیش از ۷۰ تن مرغ احتکارشده در انباری در خیابان دولتخواه جنوبی خبر داد و گفت: ارزش محموله کشف‌شده از سوی کارشناسان بیش از ۴۵ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، از نگهداری و دپوی مقادیری کالای اساسی در انباری واقع در خیابان دولتخواه جنوبی مطلع شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: بررسی‌های اطلاعاتی نشان داد این کالا‌ها مدتی است در محل مذکور تخلیه و انبار شده‌اند؛ ازاین‌رو، تیم عملیاتی پلیس با شناسایی محل، رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار داد.

وی گفت: مأموران در عملیاتی غافلگیرانه وارد انبار شدند و محموله مرغ احتکارشده را کشف کردند. در جریان بازرسی مشخص شد این محموله به وزن تقریبی ۷۰ هزار کیلوگرم، بدون ارائه اسناد و مدارک مربوطه نگهداری شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با اشاره به ارزش محموله کشف‌شده تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی مرغ‌های کشف‌شده را بیش از ۴۵ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند. در همین راستا، پرونده قضایی تشکیل و متهم به همراه پرونده برای رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شد.

سردار افشاری از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک قاچاق یا احتکار کالا، موضوع را از طریق شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.