

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، در پیامی درگذشت مرحوم ربابه «فاطمه محمدی گودرزی» مادر شهید والامقام «محمدرضا روزبهانی» در شهرستان بروجرد را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت مصطفی آزادبخت به شرح زیر است:

بِسْمِ‌اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُون

خانواده محترم شهید والامقام «محمدرضا روزبهانی»

خبر درگذشت مرحومه مغفوره شادروان «کربلاییه ربابه «فاطمه» محمدی گودرزی» مادر بزرگوار شهید والامقام «محمدرضا روزبهانی» که از نمونه‌های صبر و ایثار بودند، موجب تأثر و تألم گردید.

مادری که خالصانه و برای رضایت حضرت حق، عزیزترین سرمایه خویش را در دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی فدا نمود تا حافظ و پاسدار نظام و میهن اسلامی باشد.

اینجانب مصیبت درگذشت این مادر فداکار را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان، علو درجات برای آن بانوی مؤمنه و صبر و شکیبایی برای بازماندگان مسئلت می‌نمایم.

خداوند رحمان، پاداش صبر و بردباری مادر شهید حماسه‌آفرین را در سرای جاودان، با فضل و کرم خویش به وی عطا فرماید.