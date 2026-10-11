هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۴ آذربایجان غربی صادر شد؛ بر اساس این هشدار، از روز دوشنبه (۱۴۰۵/۰۷/۲۰) مخاطره رگبار متناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش باد نسبتاً شدید در استان آغاز می‌شود و تا اواخر هفته جاری ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در هشدار هواشناسی سطح زرد شماره۳۴ آمده است: براساس بررسی آخرین الگو‌های پیش یابی و با عبور متناوب موج از تراز میانی جو، وضعیت جوی استان همراه با رگبار متناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود.

از روز دوشنبه مورخ (۱۴۰۵/۰۷/۲۰) مخاطره رگبار باران و رعدوبرق و تند باد لحظه ای در کلیه مناطق استان آغاز می شود که تا اواخر هفته جاری ادامه خواهد داشت.

در اثر این مخاطره، احتمال آبگرفتگی معابر شهری، سیلابی شدن رودخانه ها؛ احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی در اثر تندباد لحظه ای وجود دارد.

در این شرایط آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران - خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و اجتناب از فعالیت‌های کوهنوردی - پرهیز از سفر‌های غیر ضروری و احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای- توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی و تسریع در برداشت محصولات باغی ضروری است.