هشدار به سرمایه‌گذاران بدعهد و پیگیری ایجاد شهرک‌های تخصصی در مازندران

هشدار به سرمایه‌گذاران بدعهد و پیگیری ایجاد شهرک‌های تخصصی در مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان با تأکید بر ضرورت استفاده مؤثر از اراضی واگذارشده، از برخورد قانونی با سرمایه‌گذارانی خبر داد که به تعهدات قراردادی خود عمل نکنند.

یوسف‌نژاد در بازدید و نشست با سرمایه‌گذاران شهرک صنعتی سلمان‌شهر گفت: با توجه به محدودیت زمین صنعتی در مازندران و نیاز واحد‌های تولیدی به توسعه، سرمایه‌گذاران باید هرچه سریع‌تر تعهدات مندرج در قرارداد‌های خود را اجرا کنند.

وی افزود: حمایت از سرمایه‌گذاران و فراهم کردن زمینه فعالیت و توسعه واحد‌های تولیدی از اولویت‌های شرکت شهرک‌های صنعتی استان است، اما استفاده نکردن از اراضی واگذارشده و عمل نکردن به تعهدات قراردادی قابل‌قبول نیست.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران گفت: در صورت تداوم این وضعیت، مطابق ضوابط و مقررات قانونی اقدام می‌شود و زمین‌های قابل‌بازپس‌گیری به سرمایه‌گذاران واجد شرایط و دارای اهلیت واگذار خواهد شد.

یوسف‌نژاد همچنین از سرمایه‌گذاران خواست برای افزایش آمادگی واحد‌های تولیدی در برابر اختلال‌های احتمالی تأمین انرژی، ذخیره‌سازی سوخت مورد نیاز برای ۱۴ روز کاری را جدی بگیرند.

وی با اشاره به مکاتبات انجام‌شده با سرمایه‌گذاران افزود: ضرورت پیش‌بینی و ذخیره‌سازی سوخت برای این مدت پیش‌تر اعلام شده است و سرمایه‌گذاران باید اقدامات لازم را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران با اشاره به آمادگی مجموعه‌های مرتبط، بر هماهنگی با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و سایر دستگاه‌های مسئول برای تأمین و ذخیره‌سازی سوخت تأکید کرد و آمادگی واحد‌های صنعتی را در تداوم تولید و کاهش آسیب‌پذیری در شرایط احتمالی اختلال انرژی مؤثر دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری ایجاد شهرک‌های تخصصی در تعدادی از شهر‌های استان خبر داد و گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و دستور استاندار، این طرح‌ها در حال پیگیری است و موافقت‌های اولیه نیز برای اجرای آنها دریافت شده است.

یوسف‌نژاد افزود: توسعه شهرک‌های تخصصی می‌تواند به سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی، تمرکز مشاغل مرتبط و استفاده مناسب‌تر از ظرفیت‌های شهری کمک کند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران همچنین بر همکاری فرمانداران و شهرداران برای اختصاص فضای مناسب به فعالیت‌های صنفی تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری، زمینه تجمیع فعالیت‌های صنفی در فضا‌های مناسب و بهبود سیمای شهر‌ها فراهم شود.