معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری فارس گفت: مجتمع دادگاه‌های خانواده شیراز به ساختمان سابق اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در بلوار الزهرا (س) منتقل شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،یعقوب رحیمی‌زاده، از انتقال مجتمع دادگاه‌های خانواده، صلح خانواده و اجرای احکام خانواده شیراز به ساختمان سابق اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در بلوار الزهرا (س) خبر داد و گفت: این جابه‌جایی با هدف تکریم ارباب‌رجوع، ارائه خدمات در فضای اداری مناسب‌تر و کاهش حجم ترافیک مرکز شهر انجام شده است.

وی با اشاره به استقرار پنج‌ساله این مجتمع در محل جدید افزود: گلایه شهروندان، وکلا و مراجعان از جابه‌جایی‌های مکرر در اتخاذ این تصمیم مورد توجه قرار گرفته است.

معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری استان فارس با تأکید بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌های قضایی افزود: برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از منابع و امکانات با هدف ارائه خدمات قضایی در فضا‌های مناسب‌تر در دستور کار مجموعه قضایی استان قرار دارد.

رحیمی‌زاده گفت: توسعه و استانداردسازی فضا‌های قضایی استان بخشی از طرحی گسترده و پرهزینه است که تکمیل آن به تأمین منابع مالی، اعتبارات عمرانی و صرف زمان نیاز دارد و در چارچوب برنامه‌های تحول و تعالی قوه قضائیه دنبال می‌شود.

معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری استان فارس تصریح کرد: مجتمع دادگاه‌های خانواده شیراز که پیش از این در خیابان هدایت غربی مستقر بود، اکنون به همراه دادگاه‌های صلح خانواده و شعب اجرای احکام خانواده در ساختمان سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی، واقع در بلوار الزهرا (س)، چهارراه ایثار، نبش خیابان آیت‌الله حقیقت مستقر شده و به مراجعان خدمات ارائه می‌کند.