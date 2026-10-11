ساتیا نادلا، مدیر ارشد اجرایی مایکروسافت، با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار‌های ایمنی هوش مصنوعی، خواستار طراحی سامانه‌هایی شد که امکان متوقف کردن فوری آنها توسط انسان فراهم باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از تک کرانچ، ساتیا نادلا، مدیرعامل مایکروسافت در اظهاراتی در شبکه اجتماعی ایکس، مدل‌های هوش مصنوعی را به «جعبه‌های سیاه» تشبیه کرد و هشدار داد، نمی‌توان توصیه‌ها و اعمال ابر-هوش را بدون بررسی، پذیرفت.

نادلا معتقد است هر عمل معنادار هوش مصنوعی باید بر اساس شواهدی قابل خواندن برای انسان ثبت شود تا در برابر دستکاری مقاوم باشد.

وی همچنین تأکید کرد: سامانه‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که یک فرد مجاز بتواند در میانه هر عملیات، مدل را متوقف یا خاموش کند. این هشدار‌ها در حالی مطرح می‌شود که غول‌های فناوری بیش از پیش با چالش «افسارگسیختگی» مدل‌های هوش مصنوعی رو‌به‌رو شده‌اند.