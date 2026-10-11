به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ حزام الاسد در گفت‌و‌گو با شبکه المیادین تاکید کرد: صنعا سیلی محکمی به رژیم عربستان و همه کسانی نواخت که درباره سیطره نیرو‌های وابسته به عربستان بر باب المندب شایعه سازی کردند. نیرو‌های مسلح یمن حتی پیش از تحت کنترل در آوردن سواحل غربی، باب المندب و دریای سرخ را تحت کنترل داشتند. نیرو‌های مسلح یمن غافلگیری‌های زیادی دارند. اگر عربستان به تجاوزات و محاصره خود ادامه دهد، غافلگیری‌های بیشتری در انتظارش خواهد بود.

حزام الاسد گفت: ملت یمن معادله‌ای را در میدان ترسیم می‌کند که دشمن سعودی و همدستانش آن را درک خواهند کرد. نبرد امروز بین نظام عربستان و تمامی اقشار یمن است.

الاسد با اشاره به آمادگی یمن برای هر روند تنش آمیزی جهت مقابله با تجاوزات آمریکا و اسرائیل یا هر متجاوز دیگری، تاکید کرد: گزینه‌های بسیاری برای پاسخگویی وجود دارد. همه تاسیساتی که در خاک یمن در حملات عربستان هدف قرار گرفته است غیر نظامی بوده و مشتمل بر فرودگاه ها، پل‌ها و شبکه‌های ارتباطی است.

حزام الاسد در خصوص سوریه گفت: مناطقی که رژیم اشغالگر اسرائیل به اشغال در آورده است به نظام سوریه نزدیکتر است تا یمن، اگر نظام سوریه می‌خواهد از شر مزدوران خارجی خلاص شود بهتر است آنها را به جنگی شرافتمندانه بفرستد که همان آزادسازی مناطق سویه است.