پارک پنج‌ونیم هکتاری بام اندیشه در شهرک اندیشه اردبیل، همزمان با رونمایی از ۲۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین سازمان مدیریت پسماند، با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمود صفری هردار اردبیل در آیین افتتاح پارک بام اندیشه در محله پیله‌سحران اردبیل با اشاره به جمعیت حدود ۲۰ هزار نفری محله پیله‌سحران و با بیان اینکه فضای قبلی این پارک، تپه خاکی بود؛ افزود: این پارک با هدف افزایش سرانه فضای سبز و ایجاد محیطی مناسب برای استفاده شهروندان این محله احداث شده و در طی این پنج ساله در مجموع ۵۵ هکتار به مساحت فضای سبز شهر اضافه شده است.

شهردار اردبیل در ادامه به نوسازی و تقویت ناوگان خدمات شهری اشاره کرد و افزود: امروز ۲۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و نیمه سنگین به ناوگان خدمات شهری با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان اضافه شد.

وی با اشاره به تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر اردبیل تصریح کرد: در حاضر ۳۸ دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومی وجود داشته و ۱۷ دستگاه اتوبوس دیگر نیز با اعتبار ۴۵۰ میلیارد تومان آماده اضافه‌شدن به این ناوگان است.

شهردار اردبیل از افتتاح سه پروژه بزرگ شهری خبر داد و بیان کرد: پروژه پل زیرگذر آقاباقر با اعتبار یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، باغ مفاخر با هزینه‌کرد ۴۰۰ میلیارد تومان و پروژه بالیقلوچای از جمله طرح‌های مهم شهری هستند که در دستور کار قرار دارند.