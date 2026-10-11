به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس کتابخانه‌های عمومی مهاباد گفت: یک‌هزار و ۴۲۹ عنوان کتاب جدید، نیمه نخست امسال از طریق اهدای مردمی، ارسال نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و خریداری به منابع کتابخانه‌های عمومی این شهرستان افزوده شد.

حسن سالاری اظهار کرد: از مجموع کتاب‌های افزوده‌شده به منابع کتابخانه‌های عمومی مهاباد، ۷۷۹ عنوان در ۸۳۴ نسخه از سوی اعضای فعال کتابخانه‌ها و مردم فرهنگ‌دوست این شهرستان اهدا شده است.وی افزود: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور نیز ۵۰۰ عنوان کتاب در ۵۵۰ نسخه به کتابخانه‌های عمومی مهاباد ارسال کرد و ۱۵۰ عنوان کتاب در ۱۸۰ نسخه نیز از محل درآمد کتابخانه‌ها و واریزی نیم‌درصد شهرداری به حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی، خریداری شد.

رئیس کتابخانه‌های عمومی مهاباد با اشاره به استقبال شهروندان از خدمات این مراکز فرهنگی اضافه کرد: در ۶ ماهه نخست امسال هزار نفر در کتابخانه‌های عمومی شهرستان ثبت‌نام کردند که این افراد در سه کتابخانه نهادی پرتودانش، شیخ شلتوت و فجر و ۲ کتابخانه مشارکتی عضو شده‌اند.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصیلی بیشترین شمار اعضای کتابخانه‌های عمومی مهاباد را تشکیل می‌دهند و پس از آنان بانوان خانه‌دار، بازنشستگان و سایر اقشار جامعه قرار دارند.وی درباره وضعیت امانت کتاب نیز اظهار کرد: میزان امانت کتاب در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش یافته است.

سالاری با بیان اینکه خدمات این مراکز برای همه اقشار جامعه پیش‌بینی شده است، اضافه کرد: بخش‌های مخزن، مرجع، نشریات، کودکان، نوجوانان، نوسوادان و کمک‌درسی در کتابخانه‌های عمومی شهرستان فعال است و افراد با هر میزان سواد و اطلاعات می‌توانند عضو این مراکز شوند.

رئیس کتابخانه‌های عمومی مهاباد هزینه سالانه عضویت در کتابخانه‌های عمومی مهاباد را ۲۵۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: ثبت‌نام افراد دهک‌های یک تا سه درآمدی و همچنین افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی رایگان است.