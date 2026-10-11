به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ این منابع اعلام کردند: در این درگیری‌های مرزی، نیرو‌های طالبان افغانستان ابتدا مواضع امنیتی پاکستان را هدف تیراندازی قرار دادند و نیرو‌های امنیتی پاکستان نیز در واکنش، عملیاتی متقابل انجام دادند.

این منابع مدعی شدند، در جریان این عملیات ۱۲ نیروی طالبان کشته و چندین موضع مرزی این گروه منهدم شد.

منابع امنیتی پاکستان همچنین اعلام کردند: نیرو‌های طالبان پس از درگیری، منطقه را ترک کردند و اجساد تعدادی از کشته شدگان خود را در محل باقی گذاشتند.

این منابع تاکید کردند، نیرو‌های امنیتی پاکستان هرگونه نقض مرز‌های این کشور را تحمل نخواهند کرد.

تاکنون جزئیات مستقلی درباره این درگیری و تلفات اعلام شده از سوی ارتش پاکستان به صورت رسمی منتشر نشده است.