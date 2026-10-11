در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، با اجرای ۳۵۰ حکم قانونی، بخش قابل‌توجهی از اراضی زراعی و باغی بابل از چنگال ساخت‌وساز‌های غیرمجاز آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رحیم شهیدی‌پور، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با بیان اینکه خط قرمز جهاد کشاورزی، بستر تولید است و در این مسیر هیچ تسامحی پذیرفته نیست گفت: در شش ماهه نخست امسال، ۳۵۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی و با قاطعیت با آنها برخورد شد.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی بابل، از این تعداد، ۳۴۶ مورد در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و ۴ مورد دیگر نیز در اجرای احکام مستقیم قضاییِ ماده ۳ این قانون انجام شده است.

این عملیات که شامل تخریب بناها، قلع‌وقمع دیوارکشی‌ها و جلوگیری از تفکیک‌های غیرقانونی بوده، با همکاری هماهنگ دادستانی، ضابطین قضایی، فرماندهی انتظامی و یگان صیانت از بستر تولید اجرایی شد.

مسئولان جهاد کشاورزی تأکید دارند که هرگونه تفکیک، خاک‌برداری و دیوارکشی در زمین‌های کشاورزی بدون اخذ مجوز، جرم است و علاوه بر تخریب، اعاده زمین به وضع سابق با جدیت دنبال می‌شود.

حفظ کاربری اراضی، زیربنای امنیت غذایی است و گشت‌های امور اراضی این مدیریت به صورت شبانه‌روزی فعال هستند. جهاد کشاورزی از مردم، به‌ویژه دهیاران و روستائیان درخواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه اقدام غیرمجاز، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه تلفنی ۱۳۱ به اطلاع مسئولان برسانند تا از اقدامات جبران‌ناپذیر در اراضی کشاورزی جلوگیری شود.