نمایش‌های مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مناسبت هفته ملی کودک، برای گروهی از کودکان مناطق کم‌برخوردار و کودکان کار به‌صورت رایگان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این برنامه با هدف فراهم کردن فرصت تماشای تئاتر برای کودکان مناطق کم‌برخوردار و آشنایی بیشتر آنان با هنر نمایش، در هفته ملی کودک تدارک دیده شده است.

در نخستین برنامه، روز پنج‌شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵، نمایش «می‌خوام به دنیا بیام» به کارگردانی بهناز مهدی‌خواه برای گروهی از کودکان مناطق کم‌برخوردار استان قم اجرا شد. برخی از این کودکان برای نخستین‌بار تجربه تماشای نمایش در سالن تئاتر را داشتند.

در ادامه این برنامه، روز‌های یک‌شنبه و دوشنبه ۱۹ و ۲۰ مهر، دو نمایش «بستور» به نویسندگی و کارگردانی نیلوفر رفیعی و «کلوچه‌های خدا» به نویسندگی و کارگردانی آرش شریف‌زاده، برای گروهی از کودکان کار و کودکان مناطق کم‌برخوردار تهران به‌صورت رایگان اجرا خواهد شد.

هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۵ با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» و با گرامی‌داشت یاد و خاطره کودکان و نوجوانان شهید جنگ‌های ۱۲روزه و رمضان در حال برگزاری است.