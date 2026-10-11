فصل سوم مجموعه «سرو، سپید، سرخ» از شبکه یک و مستند «هر آینه» از مجموعه «دست‌آفریده‌ها»، از شبکه دو پخش می‌شود.

«سرو، سپید، سرخ» و «هر آینه»، از قاب تلویزیون

«سرو، سپید، سرخ» و «هر آینه»، از قاب تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با انتشار پوستر فصل سوم «سرو سپید سرخ»، این مجموعه از دوشنبه ۲۰ مهر از شبکه یک پخش می شود.

فصل تازه در شش قسمت، با داستان‌هایی مستقل به رشادت‌های دلاورمردان نیروی انتظامی در جنگ رمضان می‌پردازد و روز‌های زوج ساعت ۲۲:۱۵ پخش می‌شود.

«سرو، سپید، سرخ» به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه و محمدجواد موحد، محصول سیمافیلم و اوج با مشارکت ناجی هنر است.

شانزدهمین قسمت فصل سوم «دست‌آفریده‌ها» به تجربه امیرحسین آصفی در احیای هنر آینه‌کاری و کاربرد آن در معماری معاصر می‌پردازد.

امیرحسین آصفی، طراح داخلی، در مستند «هر آینه» از تصمیم خود برای احیای هنر آینه‌کاری می‌گوید، تصمیمی که حدود ۲۶ سال پیش در خارج از ایران شکل گرفت. از زمانی که تصمیم می‌گیرد برای احیای هنر آینه کاری به ایران بازگردد.

آصفی با همکاری استاد مرادی، شیوه‌های نوین برش و چیدمان آینه را تجربه کرد تا این هنر اصیل ایرانی، با کاربرد‌هایی تازه به آپارتمان‌ها و فضا‌های امروزی راه یابد. این هنرمند، نوآوری در چیدمان آینه‌ها و بازگشت این هنر به فضا‌های زندگی مردم را از دستاورد‌های این مسیر می‌داند، مسیری که به گفته او، زمینه فعالیت هنرمندان بیشتری را در این حوزه فراهم کرده است. آصفی احیای آینه‌کاری از طریق بازنگری در شیوه اجرا و چیدمان را بخشی از سهم خود در حفظ این میراث هنری می‌داند.

مستند «هر آینه» از مجموعه «دست‌آفریده‌ها» به تهیه‌کنندگی داوود سماواتی‌یار و نویسندگی و کارگردانی بهروز داوودی، امشب ساعت ۲۳:۱۰ از شبکه دو پخش و روز بعد ساعت ۱۵ بازپخش می شود.