فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به گستره ۸ هزار کیلومتری مرز‌های آبی، زمینی و رودخانه‌ای کشور با ۱۵ کشور همسایه، گفت: امنیت مطلوب و پایدار در مرز‌های کشور با نگاه اعتقادی، اقدام مجاهدانه و پشتیبانی مرزنشینان برقرار شده است و با افرادی که مسلح باشند، در منطقه قرمز و در شرایط جنگی برخورد می‌شود.

سردار علی اکبر جاويدان فرمانده مرزبانی فراجا در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، گفت: ما افتخار داریم میزبان عزیزان مرزبان و مرزنشین باشیم. الحمدلله با استعداد و ظرفیت موجود در ایران، همکاران و پشتیبانان امنیت مرز‌های ایران اسلامی در حال خدمت هستند.

وی افزود: امنیت مرز‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه امنیت از مرز وارد کشور می‌شود و ناامنی نیز به همین صورت از مرز‌ها وارد می‌شود؛ بنابراین باید برای امنیت مرز‌ها سرمایه‌گذاری و از ظرفیت‌ها استفاده کنیم.

فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به گستره مرز‌های کشور گفت: امروز همکاران بنده در مرز‌های جمهوری اسلامی به گستره ۸ هزار کیلومتر مرز آبی، زمینی و رودخانه‌ای با ۱۵ کشور همسایه، با نگاه اعتقادی، اقدام مجاهدانه و آمادگی کامل، امنیت مطلوب و پایداری را در همه مرز‌های کشور برقرار کرده‌اند.

سردار جاويدان افزود: علی‌رغم همه تهدید‌ها و اقدامات دشمنان، هیچ خدشه‌ای به امنیت مرز‌های ما وارد نشده و مبادلات اقتصادی، مسافری و همه امور مرزی به نحو مطلوب در جریان است. فعالان اقتصادی و دولت‌ها با آرامش و امنیت کار‌های خود را انجام می‌دهند.

فرمانده مرزبانی فراجا با قدردانی از همراهی مرزنشینان گفت: مرزنشینان سنگردار و خاکریز نشین عملیه مرز‌های ما هستند و همراهی خوب آنان، نقش مهمی در تأمین امنیت مرز‌ها دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اتباع غیرمجاز گفت: افرادی که به‌عنوان پناهجو وارد خاک جمهوری اسلامی می‌شوند، بر اساس ضوابط و پروتکل‌های موجود بین کشور‌های همسایه با آنان رفتار می‌شود. این افراد دستگیر و بلافاصله طرد می‌شوند و اجازه نمی‌دهیم وارد عمق کشور شوند.

فرمانده مرزبانی فراجا افزود: روزانه حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر از این افراد در مرز‌ها دستگیر و طرد می‌شوند. با افرادی که مسلح باشند یا اهداف امنیتی داشته باشند، در منطقه قرمز و در شرایط جنگی برخورد می‌شود.

سردار جاويدان خاطرنشان کرد: افرادی که به‌عنوان پناهجو و به دلیل تنگنا در کشور خود وارد خاک ایران می‌شوند، بلافاصله دستگیر و بر اساس پروتکل‌های موجود طرد می‌شوند و اجازه نمی‌دهیم وارد عمق کشور شوند.