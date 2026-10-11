به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، هادی زند با اعلام این خبر گفت: پیش از این، صدور کارت بلیت شخصی‌سازی‌شده در ۲۶ ایستگاه‌ه منتخب انجام می‌شد، اما اکنون این امکان در تمام ایستگاه‌های شبکه مترو تهران فراهم شده است و شهروندان می‌توانند از نزدیک‌ترین ایستگاه به محل سکونت یا کار خود برای دریافت کارت اقدام کنند.

وی افزود: متقاضیان برای صدور کارت باید با ارائه کد ملی و سیم‌کارت به نام خود به گیشه فروش بلیت مراجعه کنند تا مراحل ثبت مشخصات هویتی و صدور کارت انجام شود.

زند با اشاره به مزیت این کارت‌ها گفت: با ثبت کارت به نام دارنده آن، در صورت مفقود شدن کارت امکان پیگیری و بازیابی اعتبار باقی‌مانده فراهم می‌شود.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت استفاده از کارت‌های شخصی‌سازی‌شده در طرح‌های حمایتی و تخفیفی افزود: در صورت تعریف و اجرای این طرح‌ها، مشمولان می‌توانند مطابق ضوابط تعیین‌شده از مزایای مربوط بهره‌مند شوند.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه ارتبا از شهروندان خواست برای دریافت کارت بلیت شخصی‌سازی‌شده به گیشه فروش بلیت نزدیک‌ترین ایستگاه مترو مراجعه کنند.