مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو، از کشف و توقیف انواع بوتاکس، فیلر، دارو‌های شیمی‌درمانی، واکسن‌های غیرمجاز و تجهیزات پزشکی به ارزش بیش از ۱۳۵۰ میلیارد ریال در تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سعید مهرزادی، مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو گفت: در دو عملیات نظارتی، دو محموله بزرگ از اقلام سلامت‌محور غیرمجاز در تهران کشف و توقیف شد.

وی افزود: در عملیات نخست، انواع فیلر، سرنگ‌های آماده تزریق هیالورونیک اسید و بوتاکس، از جمله دیسپورت، به ارزش بیش از یک‌هزار میلیارد ریال کشف شد. در این پرونده یک نفر بازداشت و پرونده به مراجع قضایی ارسال شد.

مهرزادی ادامه داد: در عملیات دوم نیز دارو‌های شیمی‌درمانی، واکسن آنفلوانزای تاریخ‌مصرف‌گذشته، واکسن قاچاق گارداسیل، دستگاه‌های اکسیژن‌ساز و سایر تجهیزات پزشکی به ارزش بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال کشف شد.

وی با اشاره به مخاطرات فرآورده‌های غیرمجاز گفت: استفاده از فیلر و بوتاکس فاقد اصالت می‌تواند خطر عفونت، التهاب و آسیب بافتی را افزایش دهد.

مهرزادی افزود: در دارو‌های شیمی‌درمانی و واکسن‌ها نیز اصالت محصول و رعایت شرایط نگهداری، به‌ویژه دمای مناسب، برای حفظ کیفیت و اثربخشی ضروری است.

وی تأکید کرد: تأمین فرآورده‌های سلامت‌محور از مسیر‌های مجاز و امکان رهگیری آنها، نقش مهمی در کنترل کیفیت و حفاظت از سلامت مصرف‌کنندگان دارد.

نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع فرآورده‌های سلامت‌محور با هدف صیانت از سلامت مردم ادامه دارد..