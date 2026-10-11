وضعیت زیرساخت‌ها و مسیر‌های تردد در پس‌کرانه گمرک بازرگان ماکو بررسی و تصممیات لازم برای کاهش ترافیک و توسعه زیرساخت‌های مرزی گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برای اجرای دستور استاندار، وضعیت زیرساخت‌ها و مسیر‌های تردد در پس‌کرانه گمرک بازرگان با حضور معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و محلی بررسی و تسریع در ساماندهی تردد ناوگان تجاری و کاهش بار ترافیکی مسیر ساری‌سو به بورالان مورد تأکید قرار گرفت.

براساس تصمیمات اتخاذ شده، دستگاه‌های مسئول موظف شدند نواقص محور جدید پس‌کرانه را برطرف و علائم هشدار دهنده و الزامات ایمنی را تکمیل کنند تا این مسیر پس از تأمین شرایط لازم وارد چرخه ترافیک شود.

در ادامه با هدف تسهیل تردد مرزنشینان و کاهش ازدحام در گمرک بازرگان، تصمیم نهایی برای جداسازی مسیر عبور مشمولان رویه مرزنشینی از مسافران عادی اتخاذ شد.

همچنین در بازدید از محل پایش و کنترل سوخت ناوگان تجاری، انتقال این مرکز به محل جدید در جوار جایگاه سوخت و ساماندهی بهتر خدمات به کامیونداران مورد توافق قرار گرفت.

در نشست کارگروه ویژه مرز‌های استان نیز موضوعاتی همچون هدایت ناوگان بین‌المللی به جاده لجستیک، ساماندهی ترافیک ورودی گمرک، توسعه زیرساخت‌های پشتیبانی و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بررسی شد.

همچنین دستور آغاز نوبت‌دهی عمومی ناوگان تجاری و خروج این فرآیند از انحصار یک شرکت خاص صادر شد تا با اجرای تصمیمات، زمینه ارتقای خدمات مرزی و تسهیل تجارت بین‌المللی در بازرگان فراهم شود.