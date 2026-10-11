۲۲۴ شب حضور ؛ میدان ۲۲ بهمن ایلام و دیگر شهرستان‌های استان، یک بار دیگر میزبان مردمی شدند که با حضوری پرشور، به دشمنان ثابت کردند ایستادگی، میراثی است که هرگز از بین نمی‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ برای دویست و بیست و چهارمین شب پیاپی، میدان ۲۲ بهمن ایلام و میدان‌های شهرستان‌های استان، میزبان مردمی بودند که حضور شبانه را به یک سنت تبدیل کرده‌اند.

این تصویر، تنها به مرکز استان محدود نیست. در شهرستان‌های مختلف ایلام نیز، مردم با همان شور و انگیزه، در میدان‌های شهر خود حاضر می‌شوند و بر ادامه راه شهدا و پایبندی به آرمان‌های انقلاب تأکید می‌کنند.

این میدان‌ها، دیگر فقط نقطه‌ای روی نقشه نیستند؛ شده‌اند تقویم ایستادگی مردمی که شب‌ها را می‌شمارند، نه برای گذر زمان، بلکه برای ثبت تاریخ.