رئیس حوزه تعلیم و تربیت آموزش و پرورش استان گفت: برای ارتقای کیفیت تربیت کودکان در کودکستان ها ، دوره آموزشی ویژه برای ۶۰۰ مربی کودکستان های استان برگزار شده و این افراد موفق به دریافت گواهینامه پایان دوره شده اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، عیسی‌پور با حضور در برنامه رادیویی رهیافت صدا و سیما البرز با اشاره به اهمیت آموزش‌های متناسب با سن کودکان گفت: محتوای تربیتی کودکستان‌ها بر اساس اهداف یازده‌گانه دوره پیش‌دبستانی و با محوریت بازی، قصه‌گویی و مهارت‌های زندگی طراحی شده است.

وی افزود: کودکان در سال‌های نخست زندگی بیش از آموزش مستقیم، از طریق مشاهده و الگوبرداری از رفتار خانواده و مربیان یاد می‌گیرند. ازاین‌رو، توانمندسازی مربیان و آشنایی آنان با روش‌های نوین تربیتی اهمیت زیادی دارد.

عیسی پور با اشاره به برنامه‌های آموزشی این حوزه بیان کرد: دوره‌های تخصصی مربیان با حدود ۶۰ ساعت آموزش حرفه‌ای و ارزیابی پایانی ادامه خواهد یافت تا زمینه ارتقای صلاحیت حرفه‌ای مربیان فراهم شود.

این مسئول همچنین درباره نظارت بر عملکرد کودکستان‌ها گفت: خانواده‌ها می‌توانند از طریق بخش «شکوه» در درگاه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، شکایت خود را درباره دریافت شهریه بیش از میزان مصوب یا کیفیت نامناسب آموزش ثبت کنند.

وی افزود: والدین همچنین با مراجعه به بخش «کودکستان‌یاب» می‌توانند اطلاعات مراکز، وضعیت مجوز و میزان شهریه آن‌ها را بررسی کنند.

رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک در استان البرز، با اشاره به ضرورت مدیریت استفاده کودکان از فضای مجازی گفت: در دوره جنگ و پس از آن، تیمی برای تولید محتوای آموزشی ویژه کودکان تشکیل شد و محتواهای تولیدشده پس از بررسی در سطح استان و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، در اختیار خانواده‌ها قرار گرفت.

وی در برنامه زنده رادیویی رهیافت افزود: این محتواها با زبان کودکانه و در قالب کلیپ‌ها و بازی‌های آموزشی تهیه شدند تا خانواده‌ها بتوانند از آموزش‌های مناسب برای کودکان خود استفاده کنند.

عیسی‌پور با تأکید بر نقش والدین در مدیریت استفاده کودکان از فضای مجازی گفت: خانواده‌ها باید بر محتوایی که فرزندانشان مشاهده می‌کنند نظارت داشته باشند. با توجه به شرایطی مانند آلودگی هوا، شرایط اضطراری یا احتمال آموزش مجازی، آشنایی تدریجی کودکان با ابزارهای آموزشی دیجیتال نیز ضروری است.

وی با اشاره به استفاده از بستر شاد برای آموزش مجازی اظهار کرد: محتوای آموزشی ارائه‌ شده در این بستر، پیش از انتشار بررسی می‌شود و خانواده‌ها می‌توانند با همراهی مربیان، استفاده کودکان از فضای مجازی را مدیریت کنند.

این مسئول همچنین درباره ضرورت هماهنگی رفتار مربیان با اصول روان‌شناسی رشد کودک گفت: آموزش و توانمندسازی مربیان از جمله اقداماتی است که برای ارتقای کیفیت تربیت کودکان دنبال می‌شود. در دوره زیر هفت سال، آموزش باید متناسب با ویژگی‌ های رشدی کودک و تا حد امکان غیرمستقیم باشد و زمینه تقویت خلاقیت، تعقل، جست‌وجوگری و نگرش مثبت را فراهم کند.

عیسی‌پور در ادامه با اشاره به ضرورت دقت در انتخاب چهره‌ها و برنامه‌های جشنواره‌های کودک و نوجوان افزود: کودکان از طریق مشاهده الگو می‌گیرند. به همین منظور، انتخاب سخنرانان و مهمانان برنامه‌ها باید با توجه به توانایی ارتباط با کودکان و ارائه پیام‌های متناسب با سن آنان انجام شود.

وی تأکید کرد: در برنامه‌های ویژه کودکان، محتوای سخنرانی‌ها، موسیقی‌ها و نمایش‌های عروسکی باید از پیش بررسی شود تا در کنار ایجاد نشاط، پیام‌های تربیتی و آموزشی مناسبی نیز به کودکان منتقل شود.