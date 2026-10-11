به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: در سرشماری زمستانی پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی استان در ۱۳ زیستگاه تالابی و ۲۸ ایستگاه انجام شده ۸۰ گونه پرنده شناسایی و در مجموع ۱۴۱ هزار و ۷۲۰ قطعه پرنده شمارش شد.

محمدجواد اشرفی اظهار کرد: براساس سرشماری انجام شده تالاب هورالعظیم با ۷۱ هزار و ۵۸۴ قطعه، تالاب شادگان با ۲۷ هزار و ۴۱۴ قطعه و تالاب بامدژ با ۱۱ هزار و ۲۸۱ قطعه، بیشترین تعداد پرندگان شمارش‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: در سال گذشته ۸۸ هزار و ۵۸۵ قطعه پرنده در تالاب هورالعظیم، ۲۸ هزار و ۳۳۵ قطعه در تالاب شادگان و ۱۲ هزار و ۴۸۰ قطعه در تالاب بامدژ شمارش شده بود که مقایسه این آمار، ضرورت توجه بیشتر به وضعیت زیستگاه‌های تالابی و تأمین حقابه آنها را نشان می‌دهد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان یکی از عوامل مؤثر بر کاهش جمعیت برخی پرندگان مهاجر را خشکسالی، تامین نشدن کامل حقابه تالاب‌ها و تخریب زیستگاه‌ها دانست و اظهار کرد: خانواده مرغابیان با ۸۶ هزار و ۶۸۰ قطعه، بیش از ۶۰ درصد پرندگان شمارش‌شده را به خود اختصاص داده‌اند و خانواده پلیکانان با ۲۵ قطعه کمترین تعداد را داشته است.

وی گفت: در میان گونه‌های مشاهده‌شده، اردک مرمری با یک هزار و ۶۴۳ قطعه، پلیکان پاخاکستری با ۱۱ قطعه، پلیکان سفید با ۱۱ قطعه و عقاب دریایی دم‌سفید نیز مشاهده شدند که برخی از این گونه‌ها دارای اهمیت حفاظتی هستند.

اشرفی خاطرنشان کرد: در این سرشماری برای شناسایی و شمارش گونه‌هایی که دسترسی مستقیم به آنها دشوار بود، از پهپاد تصویربرداری استفاده شد که بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند دقت پایش و شناخت بهتر وضعیت جمعیت پرندگان و زیستگاه‌های آنها را افزایش دهد.

وی مشارکت عمومی در پایش و جمع‌آوری داده‌های مربوط به پرندگان مهاجر و زیستگاه‌های آنها را از عوامل مؤثر در شناخت روند جمعیتی و برنامه‌ریزی برای حفاظت از این گونه‌ها عنوان کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به شعار روز جهانی پرندگان مهاجر در سال ۲۰۲۶ با عنوان «هر پرنده‌ای مهم است، نظارت شما مهم است» گفت: مشارکت مردم و جوامع محلی در سرشماری و پایش پرندگان مهاجر، علاوه بر کمک به جمع‌آوری داده‌های علمی، موجب افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت پرندگان و زیستگاه‌های آنها و تقویت ارتباط جامعه با طبیعت می‌شود.

وی افزود: داده‌های حاصل از پایش‌های مردمی و برنامه‌های منظم سرشماری، اطلاعات ارزشمندی درباره پراکنش گونه‌ها، روند تغییرات جمعیتی، زمان مهاجرت و وضعیت زیستگاه‌ها در اختیار برنامه‌ریزان قرار می‌دهد و می‌تواند در تعیین اولویت‌های حفاظتی و تدوین برنامه‌های مؤثر حفاظت از پرندگان مهاجر مورد استفاده قرار گیرد.

اشرفی تاکید کرد: حفاظت از پرندگان مهاجر تنها وظیفه دستگاه‌های متولی نیست و مشارکت مردم، جوامع محلی، تشکل‌های محیط زیستی و علاقه‌مندان به طبیعت در پایش و گزارش وضعیت پرندگان می‌تواند به شناسایی سریع‌تر تهدید‌ها و اجرای اقدامات حفاظتی مؤثر کمک کند.

وی از اجرای سرشماری تابستانه پرندگان در خرداد و تیرماه امسال خبر داد و گفت: در جریان پایش کلونی‌های جوجه‌آوری و آشیانه‌سازی، بیش از ۳۵ هزار قطعه جوجه فلامینگوی بزرگ در تالاب بین‌المللی شادگان شمارش و مستندسازی شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان خاطرنشان کرد: این سرشماری از سوی اداره تالاب‌ها، اداره حیات وحش و همکاران معاونت محیط زیست طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان انجام شده است و تداوم آنها در کنار مشارکت مردم، تشکل‌های محیط زیستی و جوامع محلی می‌تواند به شناسایی سریع‌تر تهدید‌ها و حفاظت موثرتر از پرندگان مهاجر و زیستگاه‌های طبیعی استان کمک کند.