مدیر امور منابع آب میانه از آزادسازی حدود ۳ هکتار از بستر و حریم رودخانه در روستای حصار و جلوگیری از ادامه تصرف این اراضی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،توکل مهدی‌خانی اظهار کرد:آزادسازی ۳ هکتار از بستر و حریم رودخانه در روستای حصار میانه با حضور کارشناسان حریم و بستر و گروه گشت و کنترل امور منابع آب میانه و با همکاری نیروی انتظامی انجام شد.

وی با تاکید بر اهمیت صیانت از بستر و حریم رودخانه‌ها اظهار کرد: تصرف این محدوده‌ها علاوه بر تضییع حقوق عمومی می‌تواند مسیر طبیعی جریان آب را محدود کند و خطر وقوع سیلاب و خسارات ناشی از آن را افزایش دهد.

مدیر امور منابع آب شهرستان میانه افزود: آزادسازی اراضی روستای حصار گامی در راستای حفظ ظرفیت عبور جریان آب و جلوگیری از تثبیت تصرفات غیرمجاز است.

وی بر تداوم پایش و برخورد قانونی با تصرفات غیرمجاز برای حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش مخاطرات سیلاب تاکید کرد.