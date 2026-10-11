بازی موبایلی «محافظان جزیره» از تولیدات جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با هدف ایجاد تعامل و همکاری میان کودکان شنوا و ناشنوا در نشست شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش رونمایی شد.

به گزارش گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این بازی هم‌زمان با هفته ملی کودک، با حضور وزیر آموزش و پرورش، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و اعضای شورای معاونان این وزارت‌خانه رونمایی شد.

حامد علامتی در این نشست با معرفی بازی «محافظان جزیره» که رتبه سوم جشنواره بازی‌های جدی در سال ۱۴۰۴ را کسب کرده است، اظهار کرد: این بازی با هدف فراهم کردن زمینه تعامل و همکاری میان کودکان شنوا و ناشنوا طراحی شده است و تلاش دارد در قالب یک تجربه سرگرم‌کننده، مهارت‌های ارتباطی، کار گروهی و حل مسئله را در کودکان و نوجوانان تقویت کند.

وی با اشاره به ویژگی متمایز این بازی افزود: در «محافظان جزیره» هر یک از بازیکنان شنوا و ناشنوا بخشی از اطلاعات مورد نیاز برای حل چالش‌ها را در اختیار دارند و موفقیت در بازی تنها با همکاری و استفاده از توانایی‌های یکدیگر امکان‌پذیر است.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با تشریح شیوه اجرای بازی «محافظان جزیره» بیان کرد: در چالش‌های این بازی، واژه‌ها و مفاهیم از طریق تصویر و زبان اشاره به بازیکن ناشنوا نمایش داده می‌شود و او باید مفهوم دریافت‌شده را با استفاده از پانتومیم و حرکات بدنی به بازیکنان شنوا منتقل کند. در مقابل، گزینه‌های پاسخ به‌صورت صوتی در اختیار بازیکنان شنوا قرار می‌گیرد و آنان باید با همکاری یکدیگر پاسخ صحیح را انتخاب کنند.

بر اساس این خبر، بازی «محافظان جزیره» به‌صورت نوبتی طراحی شده و چالش‌های آن به شکل تصادفی انتخاب می‌شود تا بازیکنان در هر بار اجرای بازی با معما‌های متفاوتی روبه‌رو شوند. بازیکنان باید در زمان تعیین‌شده و با تکیه بر سرعت عمل، تمرکز و همکاری گروهی، مراحل بازی را پشت سر بگذارند و مأموریت خود را به پایان برسانند.

این بازی در سبک معمایی، ماجراجویی و همکاری گروهی برای گوشی‌های دارای سیستم‌عامل اندروید طراحی شده است و دو تا چهار بازیکن می‌توانند به‌صورت گروهی در آن مشارکت کنند.

داستان این بازی از دوران اشغال جزیره هرمز به دست پرتغالی‌ها آغاز می‌شود. پس از سال‌ها اشغال و بهره‌برداری از منابع ارزشمند جزیره، مردم هرمز علیه اشغالگران قیام می‌کنند و سرانجام موفق به بیرون راندن آنان می‌شوند.

پرتغالی‌ها هنگام عقب‌نشینی تلاش می‌کنند بخشی از خاک‌های رنگی و ارزشمند جزیره را با خود ببرند. آنان خاک‌ها را در جعبه‌های چوبی قرار می‌دهند و برای جلوگیری از دسترسی مردم، در برخی جعبه‌ها تله و فشفشه پنهان می‌کنند.

در این میان، گروهی از کودکان جزیره که شاهد ماجرا هستند، تصمیم می‌گیرند با همکاری یکدیگر خاک‌های رنگی هرمز را نجات دهند و مانع خروج آنها از جزیره شوند. مأموریت بازیکنان از همین نقطه آغاز می‌شود و پیشرفت در بازی به همکاری، ارتباط و استفاده از توانایی‌های متفاوت آنان وابسته است.

بازی «محافظان جزیره» به‌صورت نوبتی انجام می‌شود و هر بازیکن در نوبت خود امکان انجام یک حرکت را دارد. محیط بازی شامل جعبه‌هایی با علامت سؤال و تعجب است که انتخاب و باز کردن جعبه‌های دارای علامت سؤال، چالش‌های جدیدی را برای بازیکنان فعال می‌کند.

در هر چالش، یک واژه یا مفهوم به‌صورت تصویری و با استفاده از زبان اشاره به بازیکن ناشنوا نمایش داده می‌شود. این بازیکن باید مفهوم دریافت‌شده را از طریق پانتومیم و حرکات بدنی به دیگر بازیکنان منتقل کند.

هم‌زمان، گزینه‌های پاسخ به‌صورت صوتی در اختیار بازیکنان شنوا قرار می‌گیرد و آنان باید با گوش دادن به گزینه‌ها و دریافت پیام بازیکن ناشنوا، پاسخ صحیح را انتخاب کنند.

به این ترتیب، بازیکن ناشنوا اطلاعات را از طریق تصویر و زبان اشاره دریافت می‌کند و بازیکنان شنوا به اطلاعات صوتی دسترسی دارند. حل هر چالش به برقراری ارتباط غیرکلامی و همکاری همه اعضای گروه نیاز دارد و هیچ بازیکنی به‌تنهایی قادر به حل کامل آن نیست.

یکی دیگر از ویژگی‌های این بازی، انتخاب تصادفی چالش‌هاست که باعث می‌شود بازیکنان در هر بار اجرای بازی با ترکیب متفاوتی از معما‌ها روبه‌رو شوند و تجربه بازی برای آنان تکراری و قابل پیش‌بینی نباشد.

بازیکنان همچنین باید در مدت‌زمان تعیین‌شده، مراحل و چالش‌ها را پشت سر بگذارند و مأموریت نجات خاک‌های رنگی جزیره را به پایان برسانند. سرعت عمل، پاسخ صحیح، تصمیم‌گیری مناسب و همکاری مؤثر از عوامل تأثیرگذار در موفقیت گروه است.

«محافظان جزیره» علاوه بر جنبه سرگرمی، با هدف آشنایی کودکان با مفهوم مشارکت برابر افراد دارای توانایی‌های متفاوت در فعالیت‌های گروهی طراحی شده است. آموزش غیرمستقیم برخی مفاهیم زبان اشاره، تقویت مهارت‌های ارتباطی، افزایش توجه و تمرکز، قدرت استدلال، تصمیم‌گیری و حل مسئله از دیگر اهداف این بازی به شمار می‌رود.

آشنایی کودکان و نوجوانان با تاریخ، فرهنگ و هویت بومی جزیره هرمز و تقویت احساس مسئولیت نسبت به میراث طبیعی و فرهنگی ایران نیز از دیگر محور‌های مورد توجه در طراحی این محصول است.

مهم‌ترین ویژگی «محافظان جزیره» آن است که تفاوت در شیوه دریافت و انتقال اطلاعات میان کودکان شنوا و ناشنوا را به بخشی از ساختار اصلی بازی تبدیل می‌کند؛ به‌گونه‌ای که ناشنوا بودن مانعی برای مشارکت نیست و توانایی‌های متفاوت بازیکنان، مکمل یکدیگر در دستیابی به هدف مشترک خواهد بود.

این بازی تلاش دارد مفهوم «با هم بودن، با هم فهمیدن و با هم موفق شدن» را در قالب تجربه‌ای تعاملی و سرگرم‌کننده به کودکان و نوجوانان منتقل کند.