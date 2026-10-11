رئیس بیمارستان کیش با اشاره به احتمال افزایش شیوع آنفلوانزا در آبان، بر ضرورت تزریق به‌موقع واکسن، به‌ویژه برای کودکان، سالمندان، زنان باردار و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کیش، دکتر سعید جاودان‌سیرت، با اشاره به افزایش احتمال شیوع آنفلوانزا در فصل پاییز گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، احتمال دارد موج شیوع آنفلوانزا در نیمه اول یا دوم آبان‌ آغاز شود و توصیه می‌شود مردم پیش از ابتلا، برای تزریق واکسن اقدام کنند.

او با اشاره به واکسن‌های روسی و چینی در بازار، افزود: واکسن آلتریکس روسیه و دو نوع واکسن سینوواک و کوالان چین برای تزریق متقاضیان عرضه‌شده و از طریق وزارت بهداشت با رعایت زنجیره سرد در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌ها قرار گرفته‌اند.

رئیس بیمارستان کیش با اشاره به ورود اولین محموله واکسن کوالان برای افراد متقاضی، گفت: هم اکنون متقاضیان می توانند برای تزریق به بیمارستان مراجعه کنند و محموله دوم نیز برای تامین نیاز متقاضیان در حال دریافت است.

ضرورت تزریق واکسن برای گروه‌های پرخطر

دکتر جاودان‌سیرت، کودکان، سالمندان، زنان باردار و افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن (بیماران قلبی، ریوی و عصبی) را در معرض خطر دانست و تأکید کرد: با توجه به اینکه آنفلوانزا با علائم اولیه مشابه یک بیماری تنفسی ساده، ممکن است به عوارض جدی، به‌ویژه درگیری ریوی، منجر شود و برای افراد آسیب‌پذیر خطر جانی داشته باشد.

او افزود: کودکان زیر ۹ سال که تاکنون واکسن آنفلوانزا دریافت نکرده‌اند، ممکن است به دو نوبت واکسن با فاصله حدود چهار هفته نیاز داشته باشندو افرادی که قبلاً واکسینه شده‌اند و افراد بزرگ‌تر، معمولاً بر اساس دستورالعمل واکسیناسیون به یک نوبت نیاز دارند.

توصیه‌های بهداشتی برای پیشگیری از شیوع آنفلوانزا

رئیس بیمارستان کیش با تأکید بر نقش رعایت نکات بهداشتی در کنترل بیماری آنفلوانزا گفت: استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ، رعایت فاصله فیزیکی و توجه به بهداشت فردی می‌تواند به کاهش انتقال ویروس آنفلوانزا کمک کند.

او از افراد دارای علائم بیماری آنفلوانزا خواست هنگام سرفه، عطسه و صحبت‌کردن، اصول بهداشتی را رعایت کنند تا احتمال انتقال بیماری به اطرافیان کاهش یابد.

دکتر جاودان‌سیرت تأکید کرد: واکسیناسیون به‌موقع و رعایت توصیه‌های بهداشتی، به‌ویژه برای گروه‌های پرخطر، نقش مهمی در کاهش خطر عوارض شدید آنفلوانزا دارد و لازم است مردم با جدی‌گرفتن بیماری، پیش از ابتلا برای پیشگیری اقدام کنند.