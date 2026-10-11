کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین جوی پایدار برای آسمان منطقه تا اواسط هفته پیش بینی کرد و گفت: روزهای سه شنبه و چهارشنبه شاهد رگبار باران در برخی مناطق خواهیم بود.

به گزارش خبرگزای صداوسیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی، طی چند روز آینده وضعیت جوی در سطح استان نسبتاً پایدار خواهد بود.

وی افزود: با این حال، برای روز‌های سه شنبه و چهارشنبه با توجه به گذر متناوب امواج تراز میانی جو، در ساعات بعدازظهر در برخی از مناطق استان احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده پیش‌بینی می‌شود.