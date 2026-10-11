رئیس‌کل دادگستری مازندران، تکریم فرزندان شهدا را مسئولیتی مستمر و برخاسته از فرهنگ ایثار و شهادت دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس‌کل دادگستری مازندران در نشست با فرزندان شهدای شاغل در دستگاه قضایی استان، تکریم این خانواده‌ها را مسئولیتی مستمر و برخاسته از فرهنگ ایثار و شهادت دانست و بر ضرورت ادامه عملی راه شهدا تأکید کرد.

عباس پوریانی در این نشست که با حضور مسئولان ارشد قضایی استان در ساری برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: امنیت، عزت و اقتدار امروز کشور، حاصل ایثارگری شهدا و مجاهدت رزمندگانی است که برای دفاع از اسلام، انقلاب و میهن از جان خود گذشتند.

وی با اشاره به جایگاه شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعان امنیت افزود: زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا، وظیفه‌ای همگانی است و باید ارزش‌های ایثار و فداکاری به نسل‌های جدید منتقل شود تا بدانند امنیت و آرامش امروز به‌آسانی به دست نیامده است.

رئیس‌کل دادگستری مازندران، مطالعه وصیت‌نامه‌های شهدا را راهی برای شناخت عمیق‌تر باور‌ها و آرمان‌های آنان دانست و گفت: این آثار، پیام‌هایی ارزشمند درباره ایمان، مسئولیت‌پذیری، اخلاق و نگاه انسان به زندگی دارند و می‌توان از این میراث در زندگی فردی و اجتماعی بهره گرفت.

پوریانی با تأکید بر اینکه پاسداشت شهدا تنها به برگزاری مراسم و یادبود محدود نمی‌شود، افزود: صداقت، عدالت‌خواهی، ایثار، خدمت به مردم و رعایت حقوق دیگران از ارزش‌هایی است که باید در رفتار و عملکرد روزمره استمرار یابد.

وی با اشاره به جایگاه فرزندان شهدا در مجموعه قضایی استان گفت: انتساب به خانواده شهدا، در کنار افتخار بزرگ آن، مسئولیت اجتماعی نیز به همراه دارد و کارکنان باید با عملکرد صحیح در محیط کار و زندگی اجتماعی، ادامه‌دهنده راه شهدا باشند.

رئیس‌کل دادگستری مازندران همچنین با اشاره به حساسیت فعالیت در دستگاه قضایی، بر ضرورت برخورد محترمانه و صبورانه با مراجعان تأکید کرد و افزود: بسیاری از مراجعه‌کنندگان با مشکلات و نگرانی‌های حقوقی و قضایی روبه‌رو هستند؛ ازاین‌رو، صبوری، احترام و راهنمایی صحیح آنان اهمیت فراوانی دارد.

پوریانی گفت: کارکنان دستگاه قضایی باید ضمن رعایت قوانین و مقررات، با سعه‌صدر با مردم برخورد کنند و اجازه ندهند فشار‌های کاری بر کیفیت خدمت‌رسانی تأثیر منفی بگذارد.

در ادامه این نشست، فرزندان شهدای شاغل در دادگستری مازندران نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و درباره موضوعات بیان‌شده به گفت‌و‌گو پرداختند.