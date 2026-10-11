به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین اختتامیه استانی طرح ملی «مأموریت شهید ماکان» با حضور مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش استان، رئیس اداره سلامت و تندرستی، جمعی از کارشناسان و مراقبان سلامت و دانش‌آموزان برگزیده بخش قصه‌نویسی، در اداره کل حفاظت محیط زیست استان برگزار شد.

این طرح با بهره‌گیری از ظرفیت قصه‌نویسی و خلاقیت دانش‌آموزان، بستری برای ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تعمیق نگرش نسل نوجوان نسبت به ضرورت صیانت از طبیعت فراهم کرده است.

در این رویداد، قصه‌نویسی به‌عنوان ابزاری مؤثر در انتقال مفاهیم زیست‌محیطی و پرورش نگاه مسئولانه به محیط پیرامون مورد توجه قرار گرفت؛ رویکردی که می‌تواند با پیوند آموزش، خلاقیت و فرهنگ‌سازی، زمینه مشارکت آگاهانه دانش‌آموزان در حفظ سرمایه‌های طبیعی را تقویت کند.

در پایان این آیین، از دانش‌آموزان برگزیده استان در بخش قصه‌نویسی تجلیل و جوایز آنان اهدا شد. همچنین، از داوران این بخش به پاس تلاش و همراهی در بررسی آثار و انتخاب قصه‌های برتر دانش‌آموزی قدردانی به عمل آمد.

توجه به آموزش‌های زیست‌محیطی و تقویت حساسیت نسل آینده نسبت به حفظ طبیعت، از ضرورت‌های تربیت شهروندانی آگاه و مسئولیت‌پذیر است؛ مسیری که با مشارکت نهاد‌های آموزشی و فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های خلاقانه دانش‌آموزان، می‌تواند به گسترش فرهنگ پاسداشت محیط زیست و تحقق آینده‌ای سالم‌تر و پایدارتر کمک کند.