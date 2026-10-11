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اختتامیه استانی طرح ملی «مأموریت شهید ماکان» در آذربایجانغربی برگزار و از دانشآموزان برگزیده استان در بخش قصهنویسی تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین اختتامیه استانی طرح ملی «مأموریت شهید ماکان» با حضور مدیرکل آموزشوپرورش آذربایجانغربی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، معاون تربیتبدنی و سلامت آموزشوپرورش استان، رئیس اداره سلامت و تندرستی، جمعی از کارشناسان و مراقبان سلامت و دانشآموزان برگزیده بخش قصهنویسی، در اداره کل حفاظت محیط زیست استان برگزار شد.
این طرح با بهرهگیری از ظرفیت قصهنویسی و خلاقیت دانشآموزان، بستری برای ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی و تعمیق نگرش نسل نوجوان نسبت به ضرورت صیانت از طبیعت فراهم کرده است.
در این رویداد، قصهنویسی بهعنوان ابزاری مؤثر در انتقال مفاهیم زیستمحیطی و پرورش نگاه مسئولانه به محیط پیرامون مورد توجه قرار گرفت؛ رویکردی که میتواند با پیوند آموزش، خلاقیت و فرهنگسازی، زمینه مشارکت آگاهانه دانشآموزان در حفظ سرمایههای طبیعی را تقویت کند.
در پایان این آیین، از دانشآموزان برگزیده استان در بخش قصهنویسی تجلیل و جوایز آنان اهدا شد. همچنین، از داوران این بخش به پاس تلاش و همراهی در بررسی آثار و انتخاب قصههای برتر دانشآموزی قدردانی به عمل آمد.
توجه به آموزشهای زیستمحیطی و تقویت حساسیت نسل آینده نسبت به حفظ طبیعت، از ضرورتهای تربیت شهروندانی آگاه و مسئولیتپذیر است؛ مسیری که با مشارکت نهادهای آموزشی و فرهنگی و بهرهگیری از ظرفیتهای خلاقانه دانشآموزان، میتواند به گسترش فرهنگ پاسداشت محیط زیست و تحقق آیندهای سالمتر و پایدارتر کمک کند.