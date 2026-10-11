مسئول گروه جهادی همیاران ولایت گفت: با شناسایی نیاز‌های اولویت‌دار، خدمات درمانی، آموزشی و کمک‌هزینه مسکن به خانواده‌های کم‌برخوردار ارائه شد.

ارائه خدمات درمانی و آموزشی به نیازمندان خوزستان

ارائه خدمات درمانی و آموزشی به نیازمندان خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امیرحسین سوخته‌زاده مسئول گروه جهادی همیاران ولایت گفت: اعضای گروه جهادی همیاران ولایت با شناسایی نیاز‌های اولویت دار در مناطق هدف، تلاش کردند تا با بهره‌گیری از کمک‌های خیرین و ظرفیت‌های مردمی، بخشی از فشار‌های اقتصادی را از دوش خانواده‌های نیازمند بردارند.

او افزود: جهت کاهش دغدغه‌های معیشتی و درمانی بیماران خاص، مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به عنوان کمک هزینه درمان برای یکی از بیماران صعب‌العلاج اختصاص یافت.

مسئول گروه جهادی همیاران ولایت با اشاره به اهمیت توجه به آینده سازان مناطق محروم همزمان با بازگشایی مدارس گفت: با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند، تعداد ۴۰ بسته لوازم التحریر و کیف مدرسه به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال تهیه و توزیع شد و علاوه بر این، مبلغ ۵۰ میلیون ریال نیز به عنوان کمک هزینه تهیه لباس مدرسه دانش‌آموزان کم‌بضاعت پرداخت شد تا این دانش آموزان با خیالی آسوده سال تحصیلی را آغاز کنند.

سوخته زاده ادامه داد: تأمین سرپناه و امنیت مسکن نیز از اولویت‌های این گروه است که در این راستا، مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای پرداخت اجاره‌بهای سه خانواده کم برخوردار هزینه شد تا بخشی از چالش‌های مسکن این خانوار‌ها مرتفع شود.