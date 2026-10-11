جاعل حرفه‌ای ارز، سکه و اسناد دولتی در شهرستان خمینی شهر شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد تحرکات مجرمانه توسط مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان خمینی‌شهر، فردی که به‌صورت تخصصی در زمینه جعل ارز، اسناد دولتی و مهر‌های رسمی فعالیت داشت، شناسایی شد.

سردار عبدالوهاب حسنوند افزود: مأموران پس از تکمیل تحقیقات و زیر نظر گرفتن مخفیگاه متهم، در عملیاتی هدفمند و غافلگیرانه، این جاعل حرفه‌ای را دستگیر کردند.

وی با اشاره به کشفیات پلیس در این عملیات گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهم، ۵۰۰ قطعه اسکناس ۱۰۰ دلاری، ۵۰ قطعه چک‌پول ۵۰ هزار تومانی، هزار قطعه سکه ۵۰ دیناری مربوط به کشور عراق، تعدادی اسناد دولتی و هویتی جعلی، و همچنین مهر متعلق به وکیل پایه یک دادگستری کشف شد.

سردار حسنوند به حرفه‌ای بودن متهم در جعل اسناد اشاره کرد و افزود: با توجه به مستندات مکشوفه، پرونده قضایی در این زمینه تشکیل و متهم برای طی مراحل قانونی و سیر مراحل دادرسی به مرجع قضایی تحویل داده شد.