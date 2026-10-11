به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ از کابل، علیرضا صدر زاده در حاشیه پنجمین نمایشگاه ملی و بین‌المللی ابوحنیفه افغانستان که تا ۲۱ مهر در نمایشگاه بین‌المللی کابل در حال برگزاری است در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اظهار داشت: در این دوره از نمایشگاه ۶۰ شرکت توانمند ایرانی در فضایی به مساحت ۱۳۰۰ متر مربع حضور داشتند و پایون جمهوری اسلامی بزرگترین پایون این نمایشگاه است و حتی فضای بیشتری را در مقایسه با پاویون خود افغانستان به ایران اختصاص دادند.

وی گفت: شرکت‌هایی در این نمایشگاه از ایران شرکت کردند که درصدی از اقتصاد کشورمان را در اختیار دارند و شرکت‌های معتبر، ملی و بزرگی هستند که طبیعتاً می‌توانند تعاملات با افغانستان را افزایش دهند و این مهم‌ترین تفاوت این دوره از نمایشگاه با دوره‌های قبلی است.

صدر زاده افزود: فعالان بخش خصوصی و شرکت‌های مختلف هر کدام سهم و وزنی در اقتصاد دارند و طبیعتاً هر چه شرکت‌های بزرگتر و وزین‌تر با حجم صادرات بالاتری در نمایشگاه‌های خارجی حضور پیدا کنند می‌توانند قرارداد‌هایی با سهولت بیشتری منعقد کنند.

وی ابراز امیدواری کرد تراز تجاری مابین ایران و افغانستان قطعاً تا سال آینده با حضور توانمند این شرکت‌ها افزایش پیدا کند.

صدر زاده درباره حجم توافق‌نامه‌ها و قرارداد‌های منعقد شده در این نمایشگاه گفت: اگرچه جمع‌بندی باید در روز‌های انتهایی نمایشگاه انجام شود، اما فقط در چند روز ابتدایی برگزاری نمایشگاه که سوال کردم متوجه شدم تعدادی از شرکت‌های فعال در عرصه سیمان که در این نمایشگاه حضور داشتند قرارداد بالای یک میلیون تن صادرات سیمان را منعقد کردند.

وی افزود: در حوزه سیم و کابل و تجهیزات صنعت برق قرارداد‌های خیلی خوبی منعقد شد و در حوزه تعمیرات نیروگاهی و ایجاد نیروگاه برق برای بخش خصوصی افغانستان توافقات خوبی در ایام برگزاری نمایشگاه صورت گرفت.

صدر زاده گفت: در حوزه دارو هم با توجه به اینکه تعدادی از مجموعه‌های تولید کننده داروی کشورمان در این نمایشگاه حضور داشتند، با توجه به محدودیت‌هایی که افغانستان در تامین دارو دارد فعالان صنعت داروی کشورمان قرارداد‌های خوبی منعقد کردند.

وی افزود: در حوزه کود‌های کشاورزی و پتروشیمی که مواد اولیه سایر صنایع محسوب می‌شود توافق‌ها و قرارداد‌های خوبی به امضا رسید.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان: حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه ابوحنیفه در تاریخ روابط دو کشور بی‌سابقه است رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان گفت: حضور این حجم از شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه بین المللی ابوحنیفه کابل در تاریخ روابط دو کشور بی سابقه بوده است.

محمود سیادت در حاشیه برگزاری نمایشگاه ملی و بین‌المللی ابوحنیفه کابل در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار صدا و سیما اظهار داشت: انتظار ما از توسعه روابط اقتصادی ایران و افغانستان خیلی بیش از وضع موجود است، اما قدم‌های قوی و محکمی در این نمایشگاه برداشته شد.

وی گفت: مساحت غرفه‌های ما در این دوره از نمایشگاه سه برابر سال گذشته بود و با همت و حمایت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بیش از ۵۰ نفر از فعالان و کارآفرینان اقتصادی ایران در قالب هیئت اتاق ایران شرکت داشتند.

سیادت با اشاره به حضور پررنگ اکثر اتاق‌های ولایت‌ها و شهرستان‌های افغانستان در این نمایشگاه افزود: جدای از اینکه هیئت‌های مختلف به بهانه بازدید از نمایشگاه حضور یافتند وزیر نیرو و معاون اقتصادی وزیر امور خارجه کشورمان و همچنین هیئتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران برخی بانک‌های ایران نیز در این نمایشگاه حضور یافتند.

وی گفت: میزان مبادلات تجاری ما با افغانستان به راحتی با برخی از اقدامات لازم در عمق مرز‌ها و در دو کشور می‌تواند به ۱۰ میلیارد دلار برسد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان با اشاره به اینکه افغانستان فقط یک همسایه نیست افزود: ما با مردم افغانستان هم‌زبان و هم‌ریشه هستیم و اتفاقات خوبی هم در این پنج سال رخ داده و ثبات و افزایش قدرت پول افغانستان هم محقق شده است.

وی با اشاره به برقراری امنیت سراسری و حمایت‌هایی که امارت اسلامی از تولیدکنندگان داخلی با وضع تعرفه واردات کالا‌های مشابه انجام داده است گفت: این امر باعث شد که خود دوستان افغانستان به شدت به افزایش تولیدات علاقمند شوند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان افزود: امسال بیش از ۱۵۰۰ کارخانه در افغانستان ایجاد شده که در تاریخ افغانستان سابقه ندارد و طرح‌های بسیار زیاد عمرانی و زیربنایی برای تامین انرژی و تسهیل تردد در داخل و متصل با مرز‌ها انجام شده است.

سیادت ابراز امیدواری کرد این حجم از حضور شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه که در تاریخ روابط دو کشور بی‌سابقه بوده است منجر به گشایش‌های خوبی شود.

وی گفت: طرف‌های افغانستانی استقبال بسیار خوبی از شرکت‌های ایرانی حاضر در نمایشگاه کردند و تاکنون به من حجم تفاهم‌نامه‌های منعقد شده را بیش از ۴۵۰ میلیون دلار اعلام کردند که البته برخی‌ها از تاجران افغانستان به سبب برخی مسائل رقابت‌ها، توافقات خود را علنی نکردند.

وی افزود: ما امیدواریم بخش زیادی از این تفاهم‌ها به نتیجه برسد.

سیادت گفت: ما در اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان در خدمت برادران افغانستان و ایرانی برای رفع موانع و ایجاد فرصت‌های جدید هستیم و باور داریم سهم ما از کیک اقتصادی افغانستان بسیار بیش از این باید افزایش پیدا کند چرا که آغوش فعالان اقتصادی افغانستان به روی ما باز است و همت و حمایت بیشتر و رفع موانع در مرز‌ها و داخل کشور را می‌طلبد.