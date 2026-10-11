به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ با اعلام رسمی موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان روح الله محمدی به عنوان مدیرعامل این موسسه انتخاب و معرفی شد.

روح الله محمدی که سابقه عضویت در هیئت مدیره این موسسه را در سال‌های گذشته دارد اولویت کاری خود را انتخاب سرمربی و ایجاد وفاق بیشتر میان سکو‌ها و تیم عنوان کرد و گفت: باتوجه به محبوبیت این تیم در کشور تمام تلاش خود را خواهیم کرد ابتدا تیم را در لیگ برتر حفظ کنیم و در سال‌های بعد جایگاهی در شان این تیم و مردم آبادان را کسب کنیم.

تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در هشت هفته گذشته در رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور تنها ۴ امتیاز کسب کرده و در رده هجدهم جدول قرار گرفته است.