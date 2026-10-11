مدرس تربیت قرآنی کودکان گفت: بازی‌های سنتی ظرفیتی مؤثر برای آموزش مهارت‌های زندگی و انتقال غیرمستقیم مفاهیم قرآنی و اخلاقی به کودکان است.

بازی‌های سنتی، ابزاری برای آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان

بازی‌های سنتی، ابزاری برای آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، کبری قربانی، در برنامه رادیویی رهیافت صدا و سیمای البرز با تأکید بر ضرورت خلاقیت در شیوه تدریس گفت: اثربخشی بازی‌های سنتی به توانایی مربی در انتخاب و اجرای مناسب آن‌ها و پیوند دادن فعالیت‌ها با اهداف آموزشی بستگی دارد.

قربانی افزود: می‌توان با استفاده از بازی، قصه و شعر، مهارت‌ هایی مانند همدلی، ارتباط مؤثر و کنترل هیجان را به کودکان آموزش داد؛ بدون آنکه آموزش به شکل مستقیم و نصیحت‌گونه ارائه شود.

این مدرس دوره‌های تربیت مربی قرآن و کودک با بیان اینکه بازی بخش جدایی‌ناپذیر زندگی کودکان است، اظهار کرد: کودکان از طریق تجربه و مشارکت در فعالیت‌های گروهی، مفاهیم را بهتر درک می‌کنند و فرصت بیشتری برای به‌کارگیری آموخته‌های خود در زندگی روزمره دارند.

وی همچنین با اشاره به تغییرات دنیای امروز و نیازهای نسل جدید گفت: توانمندسازی مربیان و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های تخصصی باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا مربیان بتوانند از روش‌های خلاقانه و متناسب با شرایط روز در آموزش کودکان استفاده کنند.