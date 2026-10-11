آیین پایانی بخش علمی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با معرفی و تجلیل از برگزیدگان و صاحبان آثار برتر، ۲۰ مهرماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هم‌زمان با برنامه‌های هفته ملی کودک بخش علمی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی با رویکرد توسعه و تعمیق آموزش و پژوهش در حوزه قصه و روایت و با محوریت شناسایی، حمایت و معرفی ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و آموزشی این حوزه برگزار شده است.

آیین پایانی این بخش و مراسم تجلیل از برگزیدگان و صاحبان آثار برتر، روز دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ از ساعت ۹ تا ۱۱ در سالن کنفرانس مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری در خیابان حجاب تهران برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند این برنامه را به‌صورت برخط از نشانی https://skyroom.online/ch/kanoonp/pazhouhesh مشاهده کنند.