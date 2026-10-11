به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، جبرئیل نوکنده گفت: آکروپولیس و همه محوطه‌های ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی، قلمرو صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز برای همه مردم جهان هستند؛ نه تریبونی برای نفرت‌پراکنی و توجیه جنگ‌افروزی. از این رو، اظهارات مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در محوطه میراث جهانی آکروپولیس، نه تنها اقدامی غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای، بلکه نقض آشکار روح کنوانسیون‌های میراث بشری است.

رئیس‌کل موزه ملی ایران در ادامه خطاب به روبیو افزود: حریم میراث جهانی را محترم بشمارید و از این اماکن برای توجیه مواضع جنگ‌طلبانه و تهدید علیه سرزمین من، ایران، سوءاستفاده نکنید!

تاریخ را نمی‌توان با تفسیر‌های شخصی و غیرتخصصی دستخوش امیال سیاسی کرد. روایت تاریخ نیازمند دانش، تخصص و امانت‌داری است؛ حوزه‌ای که شواهد امر نشان می‌دهد در آن فاقد صلاحیت لازم هستید. به مشاوران خود توصیه کنید که برای توجیه سیاست‌های جنگ‌طلبانه به جعل تاریخ روی نیاورند. تمدن پارس چنان جایگاه رفیعی در حافظه بشری دارد که با این‌گونه سخنانِ فاقد اعتبار، خدشه‌دار نمی‌شود؛ چرا که مورخان و دانشمندانِ صاحب‌صلاحیت در سراسر جهان، به‌خوبی با شکوه و سهمِ تمدنی ایران آشنا هستند.

در ادامه آقای نوکنده از جامعه جهانی، به‌ویژه یونسکو و ایکوموس خواست تا بنا به مسئولیت هایشان، نسبت به چنین سوءاستفاده‌های آشکار سیاسی از حریم میراث جهانی واکنش نشان دهند و گفت: ضروری است با این اقداماتِ تنش‌زا قاطعانه برخورد شود تا استقلال و حرمتِ مکان‌های مقدس جهانی قربانیِ سیاست‌های سلطه‌جویانه نشود و هیچ دولتی به خود اجازه ندهد برای پیشبرد اغراض سیاسی‌اش، از شأن و اعتبار آثارِ ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی سوءاستفاده کند.