به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آزمون سراسری قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در چهار گروه حفظ و مفاهیم قرآن کریم، حفظ مفاهیم سوره فتح، معارف قرآن و عترت و آموزش‌های تبلیغی و ترویجی طراحی شده و هر نفر می‌تواند در ۱۱ رشته ثبت نام کند.

آزمون حفظ مفاهیم به صورت حضوری در ۲۸ آبان ماه و آزمون‌های معارف و سوره فتح به صورت مجازی از اول تا پنجم آذر ماه برگزار می‌شود.



ثبت نام در این رویداد تا ۲۵ مهر در سامانه حمد به نشانی qia.ir صورت خواهد پذیرفت، همچنین آزمون‌های مجازی نیز در این سامانه برگزار می‌شود.



لازم به ذکر است سامانه حمل به عنوان بستر فعالیت‌های قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موسسه مهد قرآن جوادالائمه یزد مستقر است و هدایت آزمون و همچنین مدیریت برنامه‌های الکترونیک مرکز عالی قرآن و عترت در بستر این سامانه برگزار می‌شود.



