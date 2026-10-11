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حریق در یک منزل مسکونی در خیابان بزرگمهر اصفهان با حضور بهموقع آتشنشانان، بدون خسارت جانی مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی سازمان آتشنشانی اصفهان از وقوع خبر داد و گفت: ساعت ۲۳:۳۰ شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵، در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر وقوع حریق در یک منزل مسکونی واقع در خیابان بزرگمهر، اکیپهای عملیاتی از ایستگاههای ۴ و ۵ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
مجتبی دهقانی افزود: آتشنشانان پس از حضور در محل، با یک ساختمان چهار طبقه مواجه شدند که شعلههای آتش، اتاقِ طبقه همکف آن را کاملاً درگیر کرده و دود غلیظی فضای ساختمان را فرا گرفته بود.
وی گفت: نیروهای عملیاتی بلافاصله ضمن ایمنسازی محل و قطع جریان برق و گاز، عملیات اطفای حریق را آغاز کردند. همچنین با توجه به دودگرفتگی شدید ساختمان، تیمهای امدادی اقدام به خروج ساکنان از طبقات و انتقال آنها به محل ایمن کردند.
دهقانی ادامه داد: همزمان با عملیات اطفای حریق، با استفاده از دستگاههای دمنده، عملیات تهویه و تخلیه دود از محیط ساختمان انجام شد تا از سرایت آتش به سایر نقاط منزل و واحدهای مجاور جلوگیری شود.
به گفته وی این حادثه مصدوم یا خسارت جانی در پی نداشت و علت دقیق وقوع آن توسط کارشناسان سازمان آتشنشانی در دست بررسی است.