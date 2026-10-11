به گزارش خبرگزاری صداوسیما خراسان جنوبی ، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به نتایج اعلام شده از سوی دبیرخانه کشوری برنامه «دانش‌آموز پویا» گفت: خراسان جنوبی در ارزیابی عملکرد استان‌ها، پس از استان‌های ایلام و خراسان شمالی، موفق به کسب رتبه سوم کشور شده است.

مرتضوی افزود: این ارزیابی از سوی دبیرخانه کشوری مستقر در معاونت تربیت بدنی و سلامت استان قزوین و بر اساس سه شاخص شامل میزان ثبت اطلاعات در سامانه سها متناسب با درصد تحقق برش استانی، تعداد بازدید‌های ثبت شده و نحوه ارائه مستندات در مهلت مقرر انجام شده است.

وی با قدردانی از تلاش همکاران حوزه تربیت بدنی و سلامت و سایر دست اندرکاران اجرای این برنامه در سراسر خراسان جنوبی، گفت: دستیابی به این جایگاه، بیانگر تلاش جمعی برای اجرای دقیق برنامه‌ها و تقویت زمینه‌های پویایی، نشاط و مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های ورزشی است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بر تداوم تلاش‌ها برای ارتقای کیفیت اجرای برنامه‌های تربیت بدنی و سلامت و فراهم سازی فرصت‌های بیشتر برای تحرک و نشاط دانش‌آموزان تأکید کرد.