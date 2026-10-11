به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، نشست مشترک استانداران، مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس استان‌های گلستان و خراسان شمالی با هدف بررسی مسائل و مشکلات جامعه عشایری، هماهنگی بین دستگاهی و توسعه همکاری‌های دو استان به میزبانی گلستان برگزار شد.

علی‌اصغر طهماسبی استاندار گلستان در این نشست مشترک با تاکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان، کشاورزان و عشایر، خواستار توجه بیشتر به مشکلات معیشتی، تامین نهاده‌ها، صنایع تبدیلی و رفع موانع تولید شد.

وی همچنین بر لزوم هماهنگی و همکاری بیشتر میان استان‌های گلستان و خراسان شمالی در حوزه‌های منابع طبیعی، امور عشایری، دامپزشکی، مدیریت بحران و حفاظت از محیط زیست تاکید کرد و گفت: خدمت‌رسانی به عشایر و ساکنان مناطق مرزی و روستایی نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی است.

استاندار گلستان با اشاره به نقش مهم عشایر در تولید و امنیت غذایی کشور، بر حمایت از این قشر مولد، توسعه زیرساخت‌ها، تامین آب، سوخت، آموزش و خدمات رفاهی تاکید کرد و خواستار پیگیری مشترک مسائل و مطالبات عشایر در ۲ استان شد.

عباس قدرتی، نماینده مردم شیروان و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود، عدم ممیزی مراتع و کُندی در صدور پروانه چرا و طرح‌های مرتع‌داری طی سنوات اخیر است و همچنین تصرف مراتع و مسیر‌های کوچ و کشت‌وکار‌های غیرمجاز در مسیر کوچ، سختی‌های زیادی را برای تردد دام‌ها ایجاد کرده است.

وی گفت: همچنین اولویت‌بخشی به عشایر در بهره‌برداری و واگذاری مراتع برای حفظ هویت فرهنگی، زیست‌محیطی و جلوگیری از تنش‌های قومی ضروری است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: منازعات و درگیری‌های محلی در خصوص محل سکونت و دامداری‌ها که متأسفانه گاهی به آتش‌سوزی و تخریب عمدی می‌انجامد، در کنار مشکلات آب آشامیدنی از دیگر دغدغه‌های اصلی است و عدم صدور مجوز حفر چاه برای تامین آب آشامیدنی عشایر در گلستان، عدم وجود منبع آب برای برداشت و همچنین لوله‌کشی و خارج شدن آب‌چشمه‌های مناطق عشایری توسط روستا‌های همجوار، عشایر را با بحران شدید آب مواجه کرده است.

قدرتی اضافه کرد: در بخش زیرساختی و خدمات‌رسانی، عدم وجود فضای مناسب خوابگاهی برای دانش‌آموزان عشایر در مراوه‌تپه، عدم تسطیح به‌موقع راه‌های دسترسی قبل از کوچ به قشلاق، سرکشی ناکافی اکیپ‌های سیار پزشکی بعد از استقرار در مناطق قشلاقی گلستان و نبود انبار مناسب در اختیار تشکل‌های عشایری برای ذخیره نهاده دامی از دیگر موانعی است که باید سریعاً برطرف شود.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دو مشکل اساسی در حوزه واکسیناسیون و سوخت خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف دقیق تزریق واکسن‌های لازم برای دام‌ها در منطقه قشلاقی یک ضرورت بهداشتی است، همچنین با توجه به اینکه عشایر شیروان نفت سفید خود را از سه شهرستان گنبد، کلاله و مراوه‌تپه تهیه می‌کنند، به دلیل عدم امکان خرید همزمان در سامانه صدف، در برخی از ماه‌ها با کمبود شدید سوخت مواجه می‌شوند که مقرر شد این موضوع با هماهنگی مسئولان دو استان و وزارت نفت سریعاً رفع تا دغدغه سوخت زمستانه عشایر مرتفع شود.

در پایان این نشست مقرر شد کارگروه‌های تخصصی مشترک میان ۲ استان تشکیل و مسائل و مطالبات مرتبط با حوزه عشایری و مناطق همجوار با جدیت بیشتری پیگیری شود.