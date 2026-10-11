مسابقات فرمول یک فصل ۲۰۲۶ از برنامه «مثبت ورزش» و رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی امید‌های جهان از برنامه «دایره طلایی» از شبکه‌های ورزش و سه پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش امروز ساعت ۱۵:۳۰، مسابقات فرمول یک فصل ۲۰۲۶ را در قالب برنامه «مثبت ورزش» و زنده پوشش می‌دهد. گزارشگران این مسابقات همایون نصیری و نوید مروتی هستند.

فرمول یک بالاترین سطح مسابقات اتومبیلرانی در جهان و یکی از معتبرترین رقابت‌های ورزشی دنیاست، رقابتی که از سال ۱۹۵۰ به‌صورت رسمی قهرمانی جهان را برگزار می‌کند. هر فصل شامل مجموعه‌ای از گرندپری‌ها در کشور‌های مختلف است و در فصل ۲۰۲۶، تقویم مسابقات شامل ۲۴ گرندپری در پنج قاره است.

برنامه «دایره طلایی» شبکه سه با محوریت ورزش کشتی، رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی امید‌های جهان را از ۲۰ تا ۲۷ مهر زنده پخش می‌کند.

این رقابت‌ها هر روز ساعت ۴:۳۰ بامداد پخش می شود.