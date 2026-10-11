شهردار حمیدیا از برگزاری جشن هفته جهانی کودک با هدف ایجاد فضایی شاد و فرهنگی برای کودکان و نوجوانان و توجه به نقش آنان در ساخت آینده کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، الله‌وردی گفت: به مناسبت هفته جهانی کودک و روز کودک، برنامه جشنی در مجتمع فرهنگی امام علی (ع) تدارک دیده شد تا کودکان و نوجوانان در فضایی صمیمی و شاد در کنار یکدیگر حضور داشته باشند.



وی افزود: کودکان و نوجوانان، آینده‌سازان کشور هستند و توجه به نیاز‌های آنان، به‌ویژه در حوزه تربیت، آموزش و پرورش استعدادها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.



شهردار حمیدیا با تأکید بر ضرورت توسعه برنامه‌های فرهنگی و آموزشی ویژه کودکان و نوجوانان تصریح کرد: فراهم کردن زمینه رشد، شکوفایی استعداد‌ها و پرورش نسل آینده، از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.