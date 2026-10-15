رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان اردبیل از اجرای برنامه‌های پایش زیستگاه‌های خرس قهوه‌ای و آموزش چهره‌به‌چهره زنبورداران، باغداران، کشاورزان و سایر گروه‌های هدف در شهرستان‌های اردبیل و مشگین‌شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل مهدی کسائی رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان با اشاره به اجرای برنامه‌های پایش زیستگاه‌های خرس قهوه‌ای اظهار کرد: این برنامه‌ها با هدف شناسایی عوامل بروز تعارض انسان و حیات‌وحش، افزایش آگاهی جوامع محلی، ارائه راهکار‌های عملی برای پیشگیری از خسارات و تقویت همزیستی مسالمت‌آمیز، به‌صورت منظم و دوره‌ای در سطح شهرستان‌های استان اجرا می‌شود.

وی افزود: تشکیل پرونده برای افراد واجد شرایط و پیگیری فرایند جبران غرامت خسارات ناشی از حیات‌وحش، در کنار اقدامات پیشگیرانه و افزایش مشارکت جوامع محلی در حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش، در دستور کار قرار دارد.