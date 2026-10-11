به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نماینده ولی‌فقیه در مازندران در دیدار مدیرکل و معاونان سازمان بازرسی استان، بر ضرورت برخورد قاطع با متخلفان، صیانت از اراضی ملی و پیگیری ساخت‌وساز‌های غیرمجاز تأکید کرد.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به نقش دستگاه‌های نظارتی در بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی گفت: بازرسی می‌تواند در ارتقای سلامت اداری، پیشگیری از فساد و برخورد با تخلفات تأثیرگذار باشد و انتظار مردم نیز این است که دستگاه‌ها با نظارت هوشمندانه، وظایف خود را درست انجام دهند.

وی با بیان اینکه برخی ویژگی‌های طبیعی و جغرافیایی مازندران، این استان را در معرض سوءاستفاده از زمین و منابع طبیعی قرار می‌دهد، افزود: حاصلخیزی زمین‌ها، جنگل‌ها، سواحل، آب‌وهوای معتدل و نزدیکی به مرکز کشور، زمینه طمع برخی سوءاستفاده‌کنندگان را فراهم می‌کند و صیانت از این ظرفیت‌ها نیازمند نظارت جدی است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به تأکیدات شهید رئیسی درباره مقابله با تجاوز به منابع طبیعی و جنگل‌ها و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز گفت: لازم است مصوبات کمیته تشکیل‌شده برای شناسایی و برخورد با این تخلفات و آزادسازی اراضی مورد تعرض پیگیری شود و میزان اقدامات انجام‌شده در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.

آیت‌الله محمدی لائینی همچنین خواستار تهیه گزارش ویژه از عملکرد دستگاه‌ها در دوره جنگ شد و بر بررسی موضوعاتی مانند احتکار و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات اختصاص‌یافته برای جبران خسارت‌ها تأکید کرد.

در این دیدار، مدیرکل بازرسی مازندران نیز با تشریح وظایف این سازمان در شناسایی و اصلاح سوءجریان‌های اداری گفت: بررسی علل بروز تخلفات، پیگیری اصلاح ساختار‌ها و برخورد قانونی با متخلفان از محور‌های فعالیت سازمان بازرسی است.

مشهدی افزود: در ماه‌های اخیر و هم‌زمان با شرایط جنگی، بازرسی‌های فوق‌العاده از دستگاه‌های اجرایی استان انجام شد و در موارد لازم، پیشنهاد‌های اصلاحی و کمک‌های مورد نیاز ارائه شد.

وی از ارسال ۷ تا ۸ گزارش بازرسی فوق‌العاده به مراجع ذی‌صلاح در وزارتخانه‌های مختلف کشور خبر داد.