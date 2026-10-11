مدیرعامل شرکت اچ‌اس‌ئی پتروشیمی‌های عسلویه گفت: واکنش سریع نیرو‌های آتش‌نشانی، استفاده از تجهیزات عملیاتی و هماهنگی میان شرکت‌های منطقه در جریان جنگ تحمیلی سوم، به مهار آتش‌سوزی در زمان طلایی و جلوگیری از سرایت آتش به واحد‌های مجاور کمک کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابراهیم یاسری، با اشاره به عملکرد نیرو‌های آتش‌نشانی در جریان جنگ تحمیلی سوم افزود: حضور سریع در محل حادثه، آمادگی عملیاتی و هماهنگی میان نیرو‌های منطقه، نقش مهمی در کنترل آتش‌سوزی‌ها و جلوگیری از گسترش آنها به واحد‌های مجاور داشت.

وی گفت: نیرو‌های این شرکت در شرایط اضطراری برای مقابله با حوادث حمله و پیامد‌های آن آمادگی داشتند و سرعت واکنش در مدیریت حوادث نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرد.

مدیرعامل شرکت اچ‌اس‌ئی پتروشیمی‌های عسلویه با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی این مجموعه افزود: حدود ۱۸۰ نفر در حوزه‌های مرتبط با اچ‌اس‌ئی و آتش‌نشانی فعالیت دارند که بیش از ۱۵۰ نفر از آنان نیرو‌های متخصص آتش‌نشانی، شامل افسران، رانندگان خودرو‌های آتش‌نشانی و نیرو‌های عملیاتی هستند.

یاسری با تأکید بر اهمیت زمان طلایی در حوادث حمله گفت: در جریان جنگ، اهمیت سرعت واکنش نیرو‌های آتش‌نشانی بیش از گذشته نمایان شد؛ به‌ویژه در حوادثی مانند آتش‌سوزی و نشت گاز که نیرو‌ها باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل حادثه برسند.

وی افزود: در حادثه حمله آمریکایی ـ صهیونیستی به پتروشیمی‌های جم، مبین و دماوند و کریدور‌های ارتباطی در ۱۷ فروردین، با توجه به ماهیت مواد مایع و آتش‌زا، احتمال گسترش آتش به واحد‌های مجاور وجود داشت؛ اما تیم‌های عملیاتی با سرعت وارد عمل شدند و با اجرای اقدام‌های مقابله‌ای، از سرایت آتش به واحد‌های حساس و دیگر واحد‌های تولیدی جلوگیری کردند.

مدیرعامل شرکت اچ‌اس‌ئی پتروشیمی‌های عسلویه گفت: این حادثه در کوتاه‌ترین زمان کنترل شد و خسارت انسانی به همراه نداشت. نیرو‌های این شرکت نیز در طول جنگ در حالت آماده‌باش بودند.

یاسری با اشاره به همکاری شرکت‌های منطقه در شرایط اضطراری افزود: برای تقویت توان عملیاتی، از ظرفیت تجهیزات و ماشین‌آلات آتش‌نشانی و نیرو‌های شرکت‌های مستقر در عسلویه استفاده شد.

وی گفت: همکاری متقابل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در منطقه، امکان حضور سریع‌تر نیرو‌ها و تجهیزات در محل حادثه و تقویت عملیات مقابله با حوادث را فراهم کرد.

مدیرعامل شرکت اچ‌اس‌ئی پتروشیمی‌های عسلویه با تأکید بر اهمیت فرماندهی حادثه در مدیریت شرایط اضطراری افزود: فرماندهی حادثه ساختاری نیست که بتوان آن را هنگام وقوع حادثه ایجاد کرد، بلکه حاصل سال‌ها تمرین، برگزاری مانور، تجربه حوادث مختلف و اصلاح مستمر فرایندهاست.

یاسری گفت: در حوادث پیچیده و گسترده، تعدد اقدام‌های بدون هماهنگی می‌تواند به چالش تبدیل شود؛ ازاین‌رو، تقویت فرماندهی واحد و هماهنگی میان شرکت‌های منطقه در سال‌های گذشته به‌طور مستمر تمرین شده است.

وی افزود: شرکت اچ‌اس‌ئی پتروشیمی‌های عسلویه تلاش کرده است با ایجاد ارتباط میان شرکت‌های پتروشیمی، ظرفیت‌های نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین‌آلات منطقه را در زمان مناسب به یکدیگر متصل کند.

مدیرعامل شرکت اچ‌اس‌ئی پتروشیمی‌های عسلویه گفت: هدف این ساختار آن است که هر مجموعه متناسب با مأموریت خود وارد عمل شود، اما همه اقدام‌ها در یک مسیر و تحت فرماندهی واحد انجام گیرد.

یاسری با بیان اینکه جنگ تحمیلی سوم آزمونی واقعی برای این سازوکار بود، افزود: تجربه این دوره نشان داد تمرین‌ها و مانور‌های سال‌های گذشته تا چه اندازه در مدیریت حوادث واقعی مؤثرند.

وی گفت: در حوادث بزرگ، فرماندهی حادثه باید در کوتاه‌ترین زمان شرایط را ارزیابی، اولویت‌های عملیاتی را مشخص و ظرفیت موردنیاز را از شرکت‌های منطقه فعال کند. تجربه جنگ نشان داد که افزون بر تجهیزات و نیروی انسانی، هماهنگی و فرماندهی واحد از عوامل مهم مهار سریع حوادث و جلوگیری از گسترش آنهاست.