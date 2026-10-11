مدیرکل گمرکات قم از تشکیل ۳۱۸ پرونده مظنون به قاچاق کالا با ارزش ۱۸۰ میلیارد تومان در نیمه نخست امسال خبر داد و بر عزم جدی این اداره‌کل برای مبارزه با پدیده قاچاق تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل گمرکات قم با اشاره به اقدامات نظارتی این اداره‌کل در ۶ ماه نخست سال جاری گفت: از ابتدای سال تا پایان شهریورماه، ۳۱۸ پرونده مظنون به قاچاق به ارزش ۱۸۰ میلیارد تومان در گمرکات استان تشکیل شده است.

اسفندیار دریکوندی با بیان اینکه قاچاق عامل برهم‌زننده توسعه اقتصادی است، افزود: کارشناسان گمرک قم با همکاری دستگاه‌های مرتبط، نظارت بر عرصه تجارت استان را تقویت کرده‌اند تا با هرگونه تخلف به طور قاطع برخورد و پرونده‌های تشکیل شده پس از طی مراحل قانونی، برای بررسی نهایی و صدور رأی در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به رشد صادرات استان، گفت: فعالان اقتصادی قم با تمرکز بر تولید محصولات باکیفیت و صادرات‌محور، حضور موفقی در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی داشته‌اند.

بر اساس آمار، در نیمه نخست امسال، نزدیک به ۱۳۶ هزار تُن کالا در قالب ۲ هزار و ۸۴۲ اظهارنامه و به ارزش بیش از ۱۷۳ میلیون دلار از طریق گمرکات استان صادر شده است.

قابل ذکر است استان قم با برخورداری از بیش از ۲ هزار واحد صنعتی فعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، رتبه ششم کشور را از نظر اشتغال صنعتی در اختیار دارد که به دلیل مزیت‌هایی همچون نزدیکی به پایتخت و قرارگیری در شاهراه مواصلاتی کشور، همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران است.