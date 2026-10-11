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مراسم جانفدا با حضور پرشور جانفدایان و اقشار مختلف چهار روستا در پارک روستای شادیان از توابع بخش مرکزی کاشان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم روستاهای کاشان در مراسم جانفدا با نمایش جلوههایی از حضور و آمادگی اقشار مختلف مردم بار دیگر نشان دادند مردم این منطقه همچون گذشته، در صحنههای مختلف انقلاب و دفاع از ارزشهای نظام اسلامی، حضوری پرشور و مسئولانه دارند.
این حضور گسترده، جلوهای از پای کار بودن مردم کاشان و آمادگی آنان برای نقشآفرینی در عرصههای مختلف و تجدید عهد با آرمانهای انقلاب اسلامی و شهدا بود.