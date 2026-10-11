به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم روستا‌های کاشان در مراسم جانفدا با نمایش جلوه‌هایی از حضور و آمادگی اقشار مختلف مردم بار دیگر نشان دادند مردم این منطقه همچون گذشته، در صحنه‌های مختلف انقلاب و دفاع از ارزش‌های نظام اسلامی، حضوری پرشور و مسئولانه دارند.

این حضور گسترده، جلوه‌ای از پای کار بودن مردم کاشان و آمادگی آنان برای نقش‌آفرینی در عرصه‌های مختلف و تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا بود.