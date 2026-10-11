پنتاگون در پی انتقاد‌های فزاینده از نبود شفافیت در مورد هزینه‌های انسانی و عملیاتی این درگیری، بار دیگر به‌طور بی‌سروصدا آمار نیرو‌های آمریکایی کشته و زخمی شده در جریان عملیات‌های مرتبط با جنگ ایران را افزایش داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از نیویورک تایمز، ارتش اکنون گزارش می‌دهد که ۲۱ نیروی آمریکایی کشته شده‌اند (که نسبت به عدد قبلی یعنی ۱۸ نفر افزایش یافته) و ۸۶۵ نفر نیز زخمی شده‌اند (که نسبت به ماه اوت، ۹۸ نفر افزایش نشان می‌دهد.)

علت دقیق افزایش آمار تلفات کاملا مشخص نیست، چرا که درگیری‌های میان ایالات متحده و ایران در هفته‌های اخیر عمدتا در وضعیت بدون تغییر قرار داشته است.

نمایندگان دموکرات، «آدام اسمیت» از واشنگتن و «کریسی هولهان» از پنسیلوانیا، روز جمعه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: «هیچ عذری برای اشتباهی در این ابعاد وجود ندارد.»

این دو نماینده از کمیته نیرو‌های مسلح مجلس نمایندگان، پس از آنکه متوجه «تناقض در گزارش‌دهی پنتاگون از آمار تلفات» شدند و موضوع را به اطلاع کاخ سفید رساندند، خواستار توضیح پنتاگون شدند..

آنها در ادامه افزودند: ناتوانی هگست، وزیر دفاع، در پذیرش فوری مسئولیت این مشکل آسیب جدی به مردان و زنانی وارد می‌کند که جان خود را در خدمت کشور در معرض خطر قرار می‌دهند.