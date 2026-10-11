رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه طرح‌های شهرداری به استانداری و شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال می‌شود، گفت: قدم اول این موضوع شوراست. در گذشته دیدیم که پله اول حذف شد و طرح مستقیم به شورای عالی رفت و ما هم گلایه و اعتراض خود را اعلام کردیم.

ادعای خشک شدن دو سوم درختان چیتگر درست نیست

چمران در ادامه با اشاره به موضوع خشک شدن درختان بوستان چیتگر، تصریح کرد: دو سال پیش به موضوع آفت‌زدگی درختان بوستان اشاره شد که تعدادی از آنها جمع‌آوری شد تا بیماری آنها به سایر درختان سرایت نکند.



وی افزود: هنوز هم جمع‌آوری درختان آفت زده ادامه دارد. به شهردار منطقه ۲۲ گفتیم که آماده ارائه گزارش در این زمینه باشد. اینکه می‌گویند دو سوم درختان خشک شدند، درست نیست.

متروباس‌ها دستگاه‌های شارژ مخصوص دارند

رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین با بیان اینکه دستگاه‌های شارژ پاسخگوی نیاز خودرو‌های برقی هستند، خاطرنشان کرد: متروباس‌ها دستگاه‌های شارژ مخصوص به خود دارند و به همراه آنها وارد شده است . امیدواریم متروباس‌ها و اتوبوس‌های سه کابین به ناوگان ما کمک کند.

طرح تورم صفر تداوم داشته باشد

وی در ادامه با بیان اینکه طرح تورم صفر در شورا مخالف ندارد، گفت: کسی مخالف تورم صفر در ۶ ماه نیست؛ شاید سوالاتی در مورد منابع مالی و نحوه اجرای آن وجود داشته باشد، اما آنچه اهمیت دارد این است که این طرح تداوم داشته باشد و باید با دولت و فروشندگان همکاری جدی شکل بگیرد تا این طرح تداوم یابد. موارد مرتبط بررسی می‌شود و در مواردی که نیازی به مصوبه باشد در شورا مورد بحث قرار می‌گیرد.

اختیارات مناطق در حوزه فضای سبز افزایش یابد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز در نشست امروز شورای شهر با اشاره به مسئولیت‌های پیشین مناطق در حوزه فضای سبز خواستار رسیدگی به نیاز‌های مناطق در این رابطه شد.

ناصر امانی با بیان اینکه کارشناس آب مناطق حذف شده و این مسئولیت به سازمان بوستان‌ها واگذار شده است، اظهار کرد: لوله گذاری آب از سوی مناطق ممنوع شده و بر این اساس تنها سازمان باید به صورت منسجم لوله گذاری کند.





وی همچنین تصریح کرد: متأسفانه در فضای سبز نیز حجمی کردن نیرو‌ها اتفاق افتاده و قرارداد خرید گل و گیاه از مناطق حذف شده و در نهایت این اقدامات منجر به کاهش آنالیز فضای سبز مناطق شده است.

امانی گفت: با وجود پرداخت ۷۰ تا ۸۰ درصد حقوق پیمانکاران، هنوز ۲۰ درصد باقی مانده پرداخت نشده و با توجه به هزینه‌های بیمه و دیگر موارد، رقمی دست پیمانکاران را نمی‌گیرد و همین باعث می‌شود که دقت لازم را برای حفظ فضای سبز نداشته باشند.





عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: از شهردار تهران درخواست می‌کنم که در انتصاب مدیران در حوزه فضای سبز از نیرو‌های متخصص استفاده می‌شود. اگر روند موجود ادامه یابد فاجعه چیتگر و سرخه حصار در سایر نقاط شهر نیز رخ می‌دهد.

تقدیر عضو شورا از شهردار تهران برای اجرای طرح تورم صفر

همچنین رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران ضمن تقدیر از شهردار تهران برای اجرای طرح تورم صفر، اظهار کرد: هفته کودک به ما یادآوری می‌کند که کودکان قشر آسیب پذیری هستند، اگر در شرایط بحران به آنها توجهی نشود.



سید احمد علوی در چهارصد و سی و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: اوقات فراغت کودکان در وضعیت معیشتی سخت به راحتی حذف می‌شود؛ در حالیکه کودکان و نوجوانان در این سنین به اوقات فراغت نیاز دارد. تورم و کوچکتر شدن سفره‌ها باعث می‌شود که استفاده کودکان از مجموعه‌های فراغتی از سوی خانواده‌ها حذف شود.

علوی با تأکید بر رعایت الزامات ایمنی در معابر، یادآور شد: در بخش درمانی نیز وضعیت به همین شکل است. به طور ویژه از شهردار تهران درخواست می‌کنیم که با توجه به ابلاغ اساسنامه شرکت گردشگری میلاد تهران، بسته مشخصی برای کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شود.

سلامت روان نقشی حیاتی در تاب‌آوری شهری دارد

سوده نجفی ، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران نیز در نطق پیش از دستور خود با اشاره به روز جهانی سلامت روان، بر ضرورت توجه به این موضوع در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری تأکید کرد و گفت: سلامت روان نقشی حیاتی در تاب‌آوری شهری دارد، اما هنوز جایگاه شایسته خود را در مدیریت شهری پیدا نکرده است. سلامت روان از مؤلفه‌های اساسی تاب‌آوری اجتماعی است و تحقق آن باید با شنیدن صدای مردم و درک روایت‌های جامعه آغاز شود؛ رویکردی که نظام سلامت کشور نیز در هفته سلامت روان با شعار «شنیدن روایت‌های جامعه» بر آن تأکید کرده است.

وی با بیان اینکه از هر هشت نفر در جهان، یک نفر با اختلال روانی مواجه است، افزود: سلامت روان نه اقدامی لوکس و نه هزینه‌ای اضافی، بلکه سرمایه‌گذاری هوشمندانه برای دستیابی به توسعه پایدار و تقویت اقتصاد شهری است.

نجفی با اشاره به تأثیر شرایط زندگی شهری بر سلامت روان شهروندان اظهار کرد: سلامت روان ساکنان کلان‌شهر‌ها به‌شدت تحت تأثیر کیفیت فضا‌های شهری قرار دارد. هندسه معابر، میزان آلودگی، کیفیت کالبد شهر و نحوه طراحی فضا‌های عمومی از جمله شاخص‌های مؤثر بر سلامت روان هستند. متأسفانه بسیاری از شهروندان تا رسیدن به مراحل بحرانی و آستانه فروپاشی روانی به مراکز سلامت مراجعه نمی‌کنند؛ بنابراین، پیام‌های شهری باید به‌جای بازتولید اضطراب، مسیر دسترسی به حمایت‌های اجتماعی و درخواست کمک را تسهیل کنند.

وی ادامه داد: کمبود نور طبیعی، آشفتگی بصری و محدودیت دسترسی به فضا‌های عمومی می‌تواند سطح استرس شهروندان را افزایش دهد. بر اساس مطالعات، دسترسی پیاده کمتر از ۱۰ دقیقه به فضای سبز از الزامات محیط شهری سالم است. همچنین، بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده درباره ایستگاه‌های مترو و الگوی بلندمرتبه‌سازی، در محدوده ۸۷ ایستگاه از مجموع ۲۹۸ ایستگاه مترو، الگوی بلندمرتبه‌سازی شکل گرفته است که بررسی پیامد‌های این روند بر کیفیت زندگی و سلامت شهروندان ضروری است.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به وضعیت سرانه‌های خدماتی در محلات گفت: سرانه‌های خدماتی برخی محلات اشباع شده است و باید بررسی کرد که این حجم از بارگذاری شهری چه پیامد‌هایی برای ساکنان دارد. از سوی دیگر، جمعیت تهران در حال سالمند شدن است و فضا‌های شهری باید به پناهگاه‌هایی امن و قابل دسترس برای همه شهروندان تبدیل شوند. افراد دارای معلولیت و سالمندان نیز باید از حاشیه به متن زندگی شهری بیایند و نیاز‌های آنان در طراحی و مدیریت فضا‌های عمومی مورد توجه قرار گیرد.

نجفی با اشاره به تجربه دو دوره جنگ در سال گذشته تصریح کرد: بدون شنیدن صدای آسیب‌دیدگان و درک آثار روانی بحران‌ها، نمی‌توان از پیامد‌های آنها عبور کرد. آتش‌نشانان فداکار و پاکبانان نیز پس از پایان حوادث و فروکش کردن بحران، به حمایت و بازتوانی روانی نیاز دارند و نباید این ضرورت را نادیده گرفت.

وی با اشاره به برنامه‌های سازمان جهانی بهداشت در حوزه سلامت روان اظهار کرد: سازمان جهانی بهداشت در برنامه جامع اقدام سلامت روان، اهداف مشخصی را برای کشور‌ها تعیین کرده است. بنابراین، سلامت روان نباید صرفاً به برگزاری چند مراسم مناسبتی محدود شود. در کشور ما اقداماتی در این زمینه انجام شده و تعداد مراکز سلامت روانی ـ اجتماعی به ۱۴۸ مرکز رسیده است. همچنین، ظرفیت ایجادشده در سه دانشگاه بزرگ کشور می‌تواند پشتوانه ارزشمندی برای توسعه خدمات این حوزه باشد.

این عضو شورای شهر تهران با تأکید بر نقش شهرداری در ارتقای سلامت روان شهروندان گفت: شهرداری تهران برای حمایت از سلامت روان لزوماً به ایجاد زیرساخت‌های جدید نیاز ندارد، بلکه باید سازوکاری مشخص و کارآمد در سطح محلات طراحی و اجرا کند.

نجفی با طرح این پرسش که آیا میان ۳۵۲ خانه سلامت و مراکز اجتماعی شهرداری تهران با شبکه خدمات سلامت روان وزارت بهداشت، مسیر مشخص و استانداردی برای ارجاع شهروندان، به‌ویژه آسیب‌دیدگان از بحران‌ها، وجود دارد، افزود: چه تعداد از شهروندان تاکنون از طریق این شبکه به مراکز تخصصی ارجاع شده‌اند؟

وی با اشاره به پیش‌بینی موضوع سلامت روان در احکام برنامه‌های سوم و چهارم توسعه شهری تهران اظهار کرد: شهرداری نیز در این زمینه برنامه‌هایی داشته است، اما با گذشت دو سال، حتی یک جلسه از شورای راهبری سلامت تشکیل نشده است. از شهردار تهران می‌پرسم که در این زمینه چه تصمیماتی اتخاذ شده و چرا سازوکار‌های پیش‌بینی‌شده به مرحله اجرا نرسیده‌اند؟

نجفی در ادامه بر ضرورت اجرای اقدامات عملیاتی برای ارتقاء سلامت روان در شهر تهران تأکید کرد و گفت: اجرای طرح‌های پایلوت در محلات سلامت‌محور، بهبود روشنایی معابر، ساماندهی فضا‌های شهری، کاهش تنش‌های محیطی و مناسب‌سازی کالبد شهر برای افراد دارای معلولیت، کودکان و سالمندان باید در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین بر لزوم تدوین و اجرای پروتکل‌های حمایت روانی پس از بحران، با تمرکز بر محلات پرخطر، و ایجاد شبکه ارجاع تخصصی به مراکز سراج و سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت تأکید کرد.

عضو شورای شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: در همین راستا، در کمیته سلامت و کمیته اجتماعی شورای شهر، تدوین طرحی برای الزام شهرداری تهران به ارتقاء تاب‌آوری شهری با رویکرد سلامت روان در حال پیگیری است تا زمینه بهبود وضعیت سلامت روان شهروندان و افزایش تاب‌آوری اجتماعی در پایتخت فراهم شود.

تقدیر عضو شورای شهر از اصلاح احکام کارکنان شهرداری با دستور شهردار

همچنین رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به اصلاح احکام کارکنان رسمی شهرداری تهران گفت: امیدواریم شکاف حقوقی کارکنان با این اقدام کاهش یابد.





حسابرسان شورا و شهرداری تهران معرفی شدند همزمان با چهارصد و سی و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، حسابرسان منتخب شورای شهر تهران جهت انجام حسابرسی سال ۱۴۰۵ شورا، شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن انتخاب شدند. محمد آخوندی در چهارصد و سی و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان انتخاب حسابرسان منتخب شورای شهر تهران جهت انجام حسابرسی سال ۱۴۰۵ شورا، شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن، مؤسسات منتخب را معرفی و اظهار کرد: مؤسسه ارقام نگر آریا برای حسابرسی اداره کل امور مالی و اموال، انبارگردانی، اداره کل پشتیبانی، تفریغ بودجه، تلفیق، شرکت واحد اتوبوسرانی، شرکت همشهری، شرکت خدمات کالای شهروند، منطقه ۱، ۲، ۵، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ انتخاب شده است. وی همچنین تصریح کرد: مؤسسه اطمینان بخش، حسابرسی مناطق ۳، ۷، ۸، ۱۲، ۴، ۶، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳ و ۱۵ را انجام خواهد داد. همچنین مؤسسه هژیران برای حسابرسی مناطق ۱۷، ۲۰، ۲۲ و شرکت کنترل کیفیت هوای تهران و شرکت مجتمع‌های ایستگاهی مترو انتخاب شده است. آخوندی در ادامه یادآور شد: مؤسسه بهراد مشار حسابرسی مرکز نوسازی و تحول اداری، مرکز مطالعات، اداره کل رفاه، سازمان راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری تهران، شرکت خدمات اداری شهر و شرکت یادمان سازه و مؤسسه آزاد رأی امین حسابرسی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی، سازمان مهندسی و عمران، شرکت خاکریز آب، شرکت نوسازی عباس آباد، شرکت کنترل ترافیک، سازمان نوسازی و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران را انجام می‌دهند. وی گفت: مؤسسه حسابرسی نکونگرش برای حسابرسی شرکت شهر آفتاب، سازمان تاکسیرانی، شرکت پیام رسا، شرکت برج میلاد تهران، سازمان املاک و مستغلات، شرکت شهر سالم، سازمان سرمایه گذاری، سازمان فناوری‌های نوین و شورای شهر تهران و مؤسسه رازدار برای حسابرسی سازمان مدیریت پسماند، شرکت ارتباط مشترک شهر، سازمان مشاور فنی و مهندسی، شرکت معاینه فنی خودرو، سازمان مدیریت حمل و نقل و پایانه‌های مسافربری و معاونت فنی و عمرانی انتخاب شده‌اند. آخوندی در ادامه یادآور شد: سازمان فاوا، سازمان آتش نشانی، سازمان حمل و نقل و ترافیک، شرکت مترو، سازمان ورزش، سازمان فرهنگی و هنری، سازمان زیباسازی و سازمان مهندسی و ساختمان توسط مؤسسه آتیه اندیش نمودگر، شرکت ساماندهی مشاغل، شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی و شرکت شهربان و حریم بان توسط مؤسسه حسابرسی اطهر و شرکت بهره برداری مترو، سازمان بوستان‌ها و فضای سبز، سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار، سازمان بازنشستگی و سازمان بهشت زهرا (س) توسط مؤسسه اطهر حسابرسی خواهند شد. گفتنی است؛ حسابرسان منتخب شورای شهر تهران جهت انجام حسابرسی سال ۱۴۰۵ شورا، شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن با حداکثر آراء موافق انتخاب شدند. مهدی پیرهادی در چهارصد و سی و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه اصلاح احکام حقوقی کارکنان مبنای حقوق را تغییر داد که اقدامی بسیار ارزشمند است، اظهار کرد: تلاش و پیگیری معاونت منابع انسانی و دستور و پیگیری جدی شهردار تهران باعث شد احکام به سرعت صادر شود و بیش از ۱۸ هزار حکم در حال اصلاح است و امیدواریم در ماه جاری اجرایی شود.

وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در رابطه با ساخت هتل ۳۰ طبقه ولنجک و تخلف در ساخت آن، نیز یادآور شد: چه کسی گفته تخلف صورت گرفته است؟ بررسی‌ها انجام شد و این هتل روی گسل نبود و با گسل فاصله دارد. بنده پیگیری خواهم کرد که ببینیم چرا از ساخت آن جلوگیری شده است. اگر هم هتل نزدیک گسل‌های فرعی باشد، ساخت آن پاسخگو است. باید در شرایطی که با کمبود مواجه هستیم باید به ساخت هتل تشویق کنیم نه از آن جلوگیری کنیم.